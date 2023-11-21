Депутата Госдумы начала беспокоить цена на презервативы

Депутат Госдумы Султан Хамзаев уверен, что цена на презервативы в России чересчур высока, и имеет место картельный сговор. С просьбой проверить эту ситуацию он обратился к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому, как сообщает «Российская газета».