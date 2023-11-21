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Депутата Госдумы начала беспокоить цена на презервативы

РГ: Депутат Хамзаев попросил ФАС проверить цены на презервативы в России
21 ноября 2023, 03:36
Фото: iStock/TethysImagingLLC

Фото: iStock/TethysImagingLLC

Депутат Госдумы Султан Хамзаев уверен, что цена на презервативы в России чересчур высока, и имеет место картельный сговор. С просьбой проверить эту ситуацию он обратился к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому, как сообщает «Российская газета».
Парламентарий отметил, что стандартная упаковка «резиновых изделий номер два» в российских аптеках сейчас стоит больше 300 рублей. К тому же российской продукции подобного рода на прилавках этих учреждений нет — в основном там представлены презервативы производства стран Евросоюза.

«На 95% рынок средств контрацепции (презервативов) в России принадлежит иностранным компаниям, а доля Reckitt Benckiser — более 60%. В 2019 году доля рынка более 87% оставалась за Durex и Contex. Не более 4% была доля Vizit, Viva и Sico, у остальных – менее процента», — написал депутат в своём письме.


Султан Хамзаев напомнил, что средства барьерной контрацепции, подобные презервативам, помогают снизить распространение ВИЧ-инфекции и других заболеваний, и предложил главе ФАС разработать механизмы снижения цен на «такую деликатную, но социально важную продукцию».

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#фас
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#здоровье
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Подмосковные дорожники подготовили подъезд к месту рубки главной ёлки России
06 декабря 2023, 17:23

Фото: Минтранс МО

Сотрудники Мосавтодора приняли участие в подготовке к срубу главной новогодней ёлки страны, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Дорожники подготовили подъездную дорогу к месту вырубки длиной 400 м.
«Также для комфортного проезда гостей праздника и спецтехники обустроили парковку и площадку. Общая площадь работ составила 6 тыс кв м. Всего в работах участвовали 15 дорожных рабочих и девять единиц специальной техники техники», – говорится в сообщении. 
В министерстве напомнили, что главную ель страны планируют срубить11 декабря в городском округе Щёлково. В этом году она украсит Соборную площадь Московского Кремля.

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В Госдуме разъяснили поправки о службе призывников в органах ФСБ
Депутат Хинштейн: поправки о службе в ФСБ по призыву подразумевают пограничников
06 декабря 2023, 17:14

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Военную службу по призыву в органах ФСБ смогут проходить только пограничники. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в беседе с РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили разрешить прохождение военной службы по призыву не только Вооружённых силах РФ, органах государственной охраны и ряде других войск, но и в органах ФСБ. 

Хинштейн является одним из авторов поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе». 

Ранее в Минобороны РФ сообщили о возможном внесении изменений к требованиям по состоянию здоровья для прохождения службы в армии. Изменения могут коснуться Положения о военно-врачебной экспертизе.

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#фсб
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#изменения
#минобороны рф
#закон
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В СИЗО появятся заместители главы по работе с верующими
06 декабря 2023, 17:11

Фото: istockphoto/Maddie Red Photography

Министр юстиции Константин Чуйченко сделал анонс возможного появление в России должности помощника начальника следственного изолятора по работе с верующими.
Об этом пишет РИА Новости.

«Получив согласие президента РФ, мы совместно со ФСИН России, РПЦ и другими религиозными конфессиями работаем над введением должности помощника начальника СИЗО по работе с верующими», —сказал Константин Чуйченко во время встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Сообщается, что в СИЗО уже есть храмы и часовни.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации готов вместе с Госдумой и Минюстом работать над подготовкой амнистии для женщин-заключенных. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что необходимо принять решение по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления.

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#сизо
#рпц
#новости
#россия
#общество
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Появилась лимитированная серия карты «Тройка» к юбилею «Вечерней Москвы»
06 декабря 2023, 17:00

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Газета «Вечерняя Москва» выпустила лимитированную транспортную карту «Тройка» к своему столетию.
При этом, отмечается, что карта выпущена при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Свой вековой юбилей газета встречает в прекрасной форме: редакция использует самые современные медиатехнологии, экспериментирует с формами подачи информации, находит новые способы общения с аудиторией. Желаю «Вечерней Москве» дальнейших успехов, процветания и всего самого доброго», — приводит газета слова руководителя Департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова.

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#юбилей
#сми
#транспорт
#москва
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В Подмосковье за два года благоустроят восемь наукоградов
06 декабря 2023, 16:59

Фото: Минблаго МО

В Московской области в течение двух лет благоустроят восемь наукоградов, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона. Это Фрязино, Дубна, Протвино, Черноголовка, Жуковский, Реутов, Королёв и Пущино.
Инициативу по приоритетной поддержке наукоградов правительство России. Работы пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды, который предусматривает благоустройство общественных и дворовых территорий. 
 
По данным министерства, работы будут идти в парках, скверах, аллеях и пешеходных зонах. Обновление придомовых площадок включает в себя установку скамеек и урн, устройство освещения и асфальтирование проездов.

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#московская область
#подмосковье
#благоустройство
#министерство благоустройства мо
#наукоград
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Матвиенко высказалась о предложении амнистировать женщин-заключенных
Матвиенко: Совфед примет участие в подготовке амнистии для женщин-заключенных
06 декабря 2023, 16:56

Фото: istockphoto/sakhorn38

Совет Федерации готов вместе с Госдумой и Минюстом работать над подготовкой амнистии для женщин-заключенных.
Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что необходимо принять решение по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления.

«Что касается возможной амнистии, мы готовы подключиться, вместе с Госдумой, Министерством юстиции как можно быстрее подготовить необходимые изменения», - заявила Валентина Матвиенко на встрече сенаторов с главой Минюста Константином Чуйченко в формате «Открытого диалога»
Ранее Матвиенко заявила, что запреты абортов не решат проблемы. Она призывает снизить накал риторики, а также перевести обсуждение в плоскость здравого смысла. По словам сенатора, она с тревогой следит за дискуссией в обществе по теме абортов.

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#валентина матвиенко
#россия
#новости
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В России хотят ужесточить ответственность за преступления против детей
Минюст готовит меры ужесточения ответственности за преступления против детей
06 декабря 2023, 16:39

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Министерство юстиции России работает над созданием законодательных инициатив, которые позволят усилить уголовную ответственность за преступления, совершённые в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщил глава ведомства Константин Чуйченко в ходе открытого диалога с Валентиной Матвиенко в Совете Федерации.
Он отметил, что безусловно важна поддержка семьи, материнства и детства с помощью различных социальных гарантий. Однако немаловажной задачей является защита семей в публичной правовой плоскости. 

По словам Чуйченко, Минюст разрабатывает инициативы, направленные на защиту жизни и здоровья детей, прав матерей и отцов, а также на усиление уголовной ответственности за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних. 

При этом министр не указал, в какие статьи Уголовного кодекса РФ будут внесены изменения. 

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#минюст рф
#дети
#защита
#изменения
#меры
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В Казахстане закрыли фонд, отправлявший гуманитарную помощь на Украину
В Казахстане суд ликвидировал фонд помощи для Украины
06 декабря 2023, 16:36

Фото: iStock/freedarst

В Казахстане специализированный экономический суд Атырауской области постановил ликвидировать фонд «Слава Украине», который передавал помощь жертвам военных действий. Об этом стало известно из сообщения казахстанского международного бюро по правам человека.
«В Атырау Специализированный межрайонный экономический суд вынес решение о ликвидации регистрации благотворительного фонда "Слава Украіні", основным направлением которого стала гуманитарная помощь жертвам военных действий», - говорится в сообщении.

Подобным решением суд удовлетворил иск, поданный областным департаментом юстиции. Согласно документу, устав организации не соответствовал нормам законодательства.

Всего организация успела отправить на Украину гуманитарной помощи на сумму около 11 тысяч долларов.

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#суд
#сша
#помощь
#гуманитарная помощь
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2600 литров «добрых крышечек» было собрано в рамках благотворительной акции
06 декабря 2023, 16:29

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Более 2600 литров «добрых крышечек» собрали волонтеры за три месяца. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Сбор благотворительного сырья проводился для фонда «Волонтеры в помощь детям — сиротам». 

«Восенний период мы вывезли из своих пунктов приема порядка 2600 литров разноцветного вторсырья. Общий вес осенней партии «крышечек» превышает 500 кг. Участие в акции становится доброй экологической привычкой детей и взрослых. Это наглядно подтверждают растущие объемы сбора благотворительного сырья» — поделился директор Чеховского филиала компании Роман Куликов.

Кроме этого, по итогам сбора абсолютными рекордсменами стали подольские учащиеся МБОУ СОШ № 35 и Школы ОАНО «Ника». 

Стоит отметить, что пункты сбора крышечек находились в ТЦ «Капитолий» в Подольске, центре культурного развития «Вертикаль» в Пущино и культурном центре «Дружба» в Чехове.

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