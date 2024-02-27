Депутаты предложили увеличить в России НДФЛ до 25%

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В России рассмотрят вопрос об увеличении налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 25%. Соответствующий законопроект подготовили к внесению в Госдуму глава комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг и лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» с Сергей Миронов, пишут «Известия».
27 февраля законопроект направят на отзыв в правительство.
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Ювелина Бернст