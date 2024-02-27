Депутаты предложили увеличить в России НДФЛ до 25%

В Москве заметили колонну подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс». Как рассказали журналистам РИА Новости в Министерстве обороны РФ, она направляется маршем из Ивановской области в Подмосковье для подготовки к Параду Победы на Красной площади.

Маршрут колонны проходит по федеральной трассе М7 на территории Ивановской, Владимирской и Московской областей. В ходе приготовления к параду на Красной площади, в январе–феврале 2024 года, в соединении были проведены подготовка и контрольные занятия с личным составом парадного расчета Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).