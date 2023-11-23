Дети из ЛНР посетили стенд Подмосковья на выставке «Россия»

Фото: МИСК МО
Дети из Луганской Народной Республики посетили стенд Московской области на выставке-форуме «Россия». Для ребят провели увлекательную экскурсию, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья.
Всего приехали 20 воспитанников Центра социальной адаптации детей-инвалидов. Гости побывали за тремя дверями с видеокапсулами и поиграли в интерактивную игру, основанную на принципах работы ЦУРа и «Добродела».
Дети также приняли участие в познавательной викторине с призами.
«Синергия добра» – объединение художников, которые рисуют с детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Оно сотрудничает с акцией «Доброе дело», которую инициировали подмосковные школьники и поддержал губернатор региона Андрей Воробьёв.
В планах юных гостей – посетить музей «Новый Иерусалим» в Истре.
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«На стенде Подмосковья мы увидели интересную интерактивную игру. Дети могли почувствовать себя губернатором, попытаться решать вопросы, с которыми обращаются жители. А ещё нас поразило то, что тут можно открыть дверь в Подмосковье и очутиться в иной реальности», – рассказала воспитатель республиканского центра социальной реабилитации детей-инвалидов «Возрождение» из Алчевска Ирина Сычёва.
«Мне так понравилось, настроение отличное! Я приехала из Алчевска, чтобы узнать побольше о нашей Родине. Мы побывали на Красной площади, в Океанариуме, на выставке «Россия». Мне очень понравился стенд Московской области. Я услышала много интересных фактов о регионе, узнала, что тут производят», – поделилась Анна.Инициатором и организатором поездки ребят в Московский регион стала команда проекта «Синергия добра» совместно с правительством Подмосковья. В октябре для юных гостей уже организовывали аналогичную поездку.
«Синергия добра» – объединение художников, которые рисуют с детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Оно сотрудничает с акцией «Доброе дело», которую инициировали подмосковные школьники и поддержал губернатор региона Андрей Воробьёв.
В планах юных гостей – посетить музей «Новый Иерусалим» в Истре.
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Лора Луганская