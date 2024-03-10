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Детский омбудсмен Львова-Белова помогла вернуть из Сирии в Россию ещё 32 ребёнка

10 марта 2024, 01:15
Фото: РИА Новости/Надежда Чичерова

Фото: РИА Новости/Надежда Чичерова

Из лагерей беженцев в Сирии в Россию вернулись ещё 32 российских ребёнка. Как сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам ребёнка в РФ Марии Львовой-Беловой, детский омбудсмен лично встретила борт ВКС России с детьми на подмосковном аэродроме Чкаловский.
«"На этот раз нам удалось договориться с курдской стороной о возвращении к родственникам в России 32 детей в возрасте от 5 до 17 лет. Это 12 девочек и 20 мальчиков. Дети пройдут медицинское обследование в федеральной клинике и социальную реабилитацию в одном из московских центров и далее встретятся со своими родственниками, у которых они будут жить под опекой», — передаёт пресс-служба слова омбудсмена.

Возвращению детей предшествовала продолжительная работа многих ведомств, включая поиск несовершеннолетних, установление родства и оформление документов.


Гуманитарная миссия по возвращению детей с Ближнего Востока ведётся Россией начиная с 2018 года, и за это время из Сирии, Турции, Ирака и Пакистана удалось вернуть в общей сложности 546 маленьких граждан России.
#сирия
#россия
#дети
#беженцы
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Москвичам рассказали, когда сойдет снежный покров
10 марта 2024, 01:10

Фото: iStock/ ValerijaP

Снежный покров в Москве начнет таять интенсивнее после середины марта, спрогнозировала в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она отметила, что снег в Москве потерял «товарный» вид, но его по-прежнему очень много. На климатической станции ВДНХ 9 марта была зафиксирована высота покрова в 50 сантиметров.

Чтобы снег начал таять быстрее, нужно, чтобы средняя суточная температура воздуха установилась на отметке не менее 1°C. А это произойдет только после 15 марта, объяснила Позднякова.

В 20-х числах марта, по ее словам, высота снежного покрова в столице должна приблизиться к своей климатической норме, которая составляет 16-23 сантиметра.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус утверждает, что снег в Москве сойдет во второй половине апреля. Специалист отметил, что в этом году в столице по меньше мере в 1,5 раза больше снега, чем должно быть по климату. Соответственно потребуется больше времени, чтобы он растаял.

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#температура
#вднх
#метеобюро
#telegram
#станции
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Воздушный шар с контрабандными сигаретами нашли в Польше у границы с Белоруссией
10 марта 2024, 00:50

Фото: iStock/ Funtay

В Польше недалеко от границы с Белоруссией обнаружен воздушный шар контрабандистов, сообщает радиостанция RMF FM.
«Подозрительный объект» был обнаружен в окрестностях села Минковцы недалеко от Сокулки Подляского воеводства. Оказалось, что это воздушный шар, к которому было прикреплено около 20 коробок с сигаретами. Контрабандную находку уже изъяли пограничники.

На прошлой неделе на севере Польши было обнаружено три упавших метеорологических зонда. Польские власти утверждают, что они прилетели из Калининградской области.

Еще одна история произошла на днях на границе Украины и Венгрии. Венгерские таможенники задержали супругу украинского дипломата за попытку контрабанды сигарет. В микроавтобусе с неофициальной украинской печатью дипломатической неприкосновенности были обнаружены 141,5 тыс. упаковок контрабандных сигарет без акцизных марок. Потенциальный ущерб госбюджету Венгрии оценили более чем в €643 тыс.

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#сигареты
#контрабанда
#польша
#белоруссия
#граница
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В конкурсе красоты «Мисс Мира» победила 24-летняя Кристина Пышкова из Чехии
09 марта 2024, 23:16

Фото: iStock/ JadeThaiCatwalk

Победительницей конкурса красоты «Мисс Мира» стала представительница Чехии 24-летняя Кристина Пысзкова, сообщает телеканал NDTV. Финал 71-ого конкурса состоялся в Мумбаи.
Известно, что Пысзкова является студенткой, обучается в области права и делового администрирования, а также работает моделью международного агентства. Помимо этого она занимается волонтерством. Она основала фонд своего имени, а также открыла английскую школу для детей из малообеспеченный семей в Танзании. А еще девушка увлекается музыкой, играет на поперечной флейте и скрипке.

Конкурентками Пысзковой стали представительницы 114 стран. Корону ей вручила предыдущая мисс мира Каролина Белявска из Польши. Вице-мисс стала Ясмина Зейтун из Ливана. Россиянка в финал не прошла.

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#россия
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#чехия
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Канье Уэст и Гоша Рубчинский выпустили первую коллекцию «Черные псы»
Рэпер Канье Уэст и дизайнер Гоша Рубчинский запустили первую совместную коллекцию
09 марта 2024, 19:56

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Рэпер Канье Уэст и дизайнер Гоша Рубчинский объявили о запуске своей первой совместной коллекции под названием «Черные псы». Об этом они рассказали в Instagram*.
Название бренда присутствует на всех моделях, включая худи, футболки, джоггеры и носки, каждая из которых стоит $20 (примерно 1900 рублей). Канье Уэст опубликовал фотографию в толстовке бренда и объявил о начале продаж.

Напомним, что 14 декабря стало известно о начале сотрудничества российского стилиста ГошиРубчинского и рэпера Канье Уэста. Рубчинский и Уэст лично знакомы, и рэпер даже называл его другом в некоторых сообщениях. В 2018 году Рубчинский по просьбе музыканта разработал эскиз татуировки на шею в виде стилизованной надписи Saint West.

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#дизайнеры
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В Латвии арестовали настраивавшего жителям страны российские каналы мастера
Delfi: телемастера в Латвии арестовали за настройку российских телеканалов
09 марта 2024, 19:47

Фото: iStock/william87

В Латвии задержан телемастер, который помогал настраивать российские каналы местным жителям.
По данным Delfi, мастер оказал помощь по крайней мере 181 человеку в небольшом населенном пункте Ницгале.

При обыске у мужчины обнаружили оборудование для приема и распространения телевизионного сигнала. Ему предъявлены обвинения в незаконном предпринимательстве, что в Латвии карается лишением свободы до трех лет, общественными работами или штрафом.

Также за использование незаконных телесистем зрителей телеканалов могут оштрафовать на суммы до 700 евро.

Ранее правительство Латвии утвердило список запрещенных для импорта товаров из России и Белоруссии, включая овощи, фрукты и орехи.

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#рф
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Оскорбивший контрактников депутат вернулся с СВО
Депутат Дюков после скандала с контрактниками ненадолго съездил в зону СВО
09 марта 2024, 19:23

Фото: iStock/vasile voicu

Депутат Вячеслав Дюков из красноярского горсовета, ставший объектом обсуждений после своих резких высказываний об участниках СВО, сам совершил кратковременную командировку в зону спецоперации на Украине. По его словам, он успешно выполнил все поставленные задачи за минимальное время, пишет сайт ngs24.ru.
Издание обратило внимание на пост депутата в социальных сетях, где он сообщил о подготовке гуманитарной миссии еще в январе. Теперь он вернулся домой, отметив, что все его задачи выполнены.

В середине февраля на заседании комиссии Дюков заявил, что за последний год в контрактники вступают преимущественно люди с проблемами, такими как алкоголизм, бездомность и преступное прошлое. Позднее он извинился за свои слова, объяснив, что хотел подчеркнуть необходимость патриотической мотивации, но выразился некорректно.

Через несколько дней он попросил спикера местного парламента освободить его от полномочий в связи с отъездом на СВО, а в конце месяца объявил о своем отъезде на Украину в зону боевых действий.

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#сво
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Россия откроет генконсульство на Мальдивах
Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульства на Мальдивах
09 марта 2024, 18:59

Фото: istockphoto.com/Konstik

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ о запуске генерального консульства России в Мале, Мальдивы.
Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовых актов. В тексте указа говорится о необходимости открытия генерального консульства в Мале, Мальдивская Республика.

Министерство иностранных дел должно утвердить штат работников дипломатической миссии в пределах установленных норм.

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#туризм
#михаил мишустин
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Российского студента арестовали из-за «проукраинского wifi»
«Осторожно, новости»: задержан студент в Москве из-за роутера с проукраинским лозунгом
09 марта 2024, 18:50

Фото: istock / Dzurag

В Москве арестовали студента колледжа по обвинению в экстремизме.
В телеграм-канале «Осторожно, новости» сообщили, что 22-летний студент установил wifi-роутер в своем общежитии и назвал созданную им сеть «Slava Ukraine». Полиция обнаружила эту сеть 6 марта и задержала владельца роутера по статье КоАП о публичном показе экстремистской символики, так как этот лозунг использовали украинские националисты.

Студент признал, что настроил роутер самостоятельно и был приговорен к 10 суткам ареста. В случае повторного нарушения ему может грозить уголовное наказание. Роутер, использованный в правонарушении, был изъят.

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#путин
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Стало известно о задержании в Киеве серийного маньяка
«Страна.ua»: в Киеве задержали убившего более восьми человек маньяка
09 марта 2024, 18:19

Фото: iStock/BrianAJackson

В Киеве в начале января задержали мужчин, подозреваемого в причастности к не менее чем восьми убийствам.
Как сообщили в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua», его арестовали 3 января после нападения на продавщицу цветов в Голосеевском районе Киева.

Мужчина признался в совершении этого преступления и сообщил, что нанес ей несколько ножевых ран. Позже стало известно о его причастности к восьми убийствам. Последним из них стало убийство мужчины в Днепровском районе Киева в сентябре 2019 года.

По данным источника, в тот раз преступник преследовал свою жертву и атаковал ее камнем по голове.

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