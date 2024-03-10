Детский омбудсмен Львова-Белова помогла вернуть из Сирии в Россию ещё 32 ребёнка

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Из лагерей беженцев в Сирии в Россию вернулись ещё 32 российских ребёнка. Как сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам ребёнка в РФ Марии Львовой-Беловой, детский омбудсмен лично встретила борт ВКС России с детьми на подмосковном аэродроме Чкаловский.
«"На этот раз нам удалось договориться с курдской стороной о возвращении к родственникам в России 32 детей в возрасте от 5 до 17 лет. Это 12 девочек и 20 мальчиков. Дети пройдут медицинское обследование в федеральной клинике и социальную реабилитацию в одном из московских центров и далее встретятся со своими родственниками, у которых они будут жить под опекой», — передаёт пресс-служба слова омбудсмена.Возвращению детей предшествовала продолжительная работа многих ведомств, включая поиск несовершеннолетних, установление родства и оформление документов.
Артем Путинцев