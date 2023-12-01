Детёныш панды из Московского зоопарка начала передвигаться по вольеру

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Детёныш панды из Московского парка продолжает расти и уже ползает по вольеру, об этом сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова в своём Telegram-канале.
По словам Акуловой, детёныш начала проявлять много активности и уже ползает по полу вольера. Зоологи говорят, что детёныш развивается хорошо и правильно сгибает задние лапы, отметила гендиректор.
Она также рассказал, что в вольере постелен специальный пол. Он тёплый, экологичный и легко поддается санитарной обработке.
Панда родилась 30 августа. Это первый детёныш большой панды, родившийся в России.
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Она также рассказал, что в вольере постелен специальный пол. Он тёплый, экологичный и легко поддается санитарной обработке.
«Для малышки сейчас это покрытие обеспечивает нужное сцепление, при этом в некоторые моменты лапки проскальзывают – это нормально, просто еще конечности не окрепшие, но с каждым днем ее шаги все увереннее», - заключила Акулова.
Панда родилась 30 августа. Это первый детёныш большой панды, родившийся в России.
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Евгения Парфентьева