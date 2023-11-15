Около девяти тонн макулатуры собрали школьники в Долгопрудном

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный
За время акции «БумБатл» дети из Долгопрудного собрали 9 тонн макулатуры. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.
В рамках акции в колах городского округа прошли экологические уроки. Школьникам рассказали о правильном сборе и сортировке бумаги.
Кроме этого, переработка макулатуры помогает сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, а также сохраняет около 20 деревьев от вырубки в год.
Стоит отметить, что из переработанной бумаги производят гофрокартон, картонные коробки, а также строительные и изоляционные материалы.
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Кроме этого, переработка макулатуры помогает сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, а также сохраняет около 20 деревьев от вырубки в год.
«Акция замечательная, заряжает азартом. Ребята бегали по кабинетам, искали, не осталось ли что-то в закромах у учителей, несли из дома, озадачивали родителей. Соревновательный дух захватил всех — каждый хотел стать первым. Прекрасная активность для сплочения коллектива. Ну и радует, что ребята понимают, насколько это важное дело», - поделилась советник директора гимназии №13 по воспитанию Людмила Косякова.
Стоит отметить, что из переработанной бумаги производят гофрокартон, картонные коробки, а также строительные и изоляционные материалы.
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Мира Полтева