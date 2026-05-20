Диетолог Стародубова назвала оптимальную порцию сыра для взрослого человека

20 мая 2026, 05:12

Фото: istockphoto/Valeria Titarenco

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, сколько сыра можно употреблять без вреда для здоровья. Ее слова приводит РИА Новости.





По словам специалиста, при отсутствии противопоказаний оптимальная порция сыра для взрослого человека составляет 20–30 граммов. Такую дозу допустимо включать в рацион примерно три‑четыре раза в неделю.



Стародубова посоветовала отдавать предпочтение нежирным и низкожирным сырам. При этом некоторые виды этого продукта противопоказаны для ежедневного употребления даже здоровым людям.



«Острые, соленые, выдержанные сыры и сыры с плесенью не являются ежедневным продуктом питания, даже здоровому человеку их можно употреблять лишь иногда и в небольшом количестве», — резюмировала Стародубова.