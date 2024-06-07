Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как уничтожил свой американский документ

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев в своем последнем новостном видео рассказал о том, как он отказался от своей американской грин-карты.
Лебедев рассказал, что получил статус постоянного резидента США в 1990-х годах и с тех пор был обязан посещать США не реже одного раза в год, чтобы сохранить этот статус. В один из таких визитов американская миграционная служба потребовала, чтобы он оставался в стране и отмечался у судьи каждые две недели, иначе он бы потерял грин-карту.
Лебедев сразу же принял решение отказаться от своего статуса прямо перед иммиграционным офицером.
Грин-карта — это документ, подтверждающий право иностранца на постоянное проживание и работу в США.
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Лебедев сразу же принял решение отказаться от своего статуса прямо перед иммиграционным офицером.
«Я попросил ножницы, взял свою грин-карту и разрезал её прямо перед офицером. Никогда об этом не жалел», — сказал дизайнер.Он также отметил, что не считает США плохой страной для жизни, но ему лично трудно долго там находиться.
Грин-карта — это документ, подтверждающий право иностранца на постоянное проживание и работу в США.
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Артем Кузьмин