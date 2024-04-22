Для студентов каширского колледжа провели психологический тренинг

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашина
Тренинг-игру для молодёжи и подростков «В кругу своих» провела для студентов каширского отделения колледжа «Московия» специалист Каширского молодёжного центра Анастасия Флоренова, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В ходе тренинга ребята выполняли различные упражнения и играли в игры, направленные на налаживание дружеских контактов, взаимопонимания, отработку навыков общения и эффективного взаимодействия. Тренинг прошёл весело и продуктивно», — говорится в сообщении.Отмечается, что прошедшее занятие было первым в целой серии тренингов-игр. Цель этих мероприятий: создание дружеской атмосферы в коллективе, выработка чувства общности, доверия и эмпатии, помощь молодёжи в принятии себя, снятие стресса и напряжённости между участниками, а также сплочение коллектива.
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