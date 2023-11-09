Для жителей Пушкино провели день бесплатной юридической помощи

Фото: скрин из видео «Пушкинский: Новости большого округа»
В Пушкино прошло выездное мероприятие «Дни юстиции», на котором любой желающий мог задать интересующий его вопрос специалисту. На встрече также присутствовали представители администрации городского округа Пушкинский.
На этот раз представители различных подразделений совместно с местными жителями обсудили вопросы, связанные с реновацией, строительством, открытием семейных дошкольных групп в округе, а также начислением льгот и газификации.
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Екатерина Шмакова