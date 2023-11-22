Дмитровский округ стал лидером по реализации программы «Чистая вода»

Фото: администрация Дмитровского г. о.
Дмитровский городской округ признан лидером в Подмосковье по реализации федеральной программы «Чистая вода». Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
За последние пять лет в округе запущено 13 станций обезжелезивания, реконструированы два ВЗУ. В 2018 году чистой водой были обеспечены 32,5% жителей муниципалитета, а в 2023 – уже 85%.
Сейчас идёт капремонт двух ВЗУ в Дмитрове – на ул. Пушкинской и в Яхроме на ул. Рабочей. Оборудование этих ВЗУ будет полностью заменено, их оборудуют системами обезжелезивания, что обеспечит чистой водой более 10 тыс жителей Дмитровского городского округа.
Как отметили в пресс-службе, работы на обоих ВЗУ в Дмитрове выполнены на 50%.
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«Чистая вода – важный показатель качества жизни. Дмитровский городской округ может гордиться: мы являемся лидерами по реализации государственной программы Московской области «Чистая вода». Это уже позволило за неполных пять лет решить проблему с чистой водой и её обезжелезиванием на большинстве наших ВЗУ», – рассказал глава Дмитровского округа Илья Поночевный.
Как отметили в пресс-службе, работы на обоих ВЗУ в Дмитрове выполнены на 50%.
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Лора Луганская