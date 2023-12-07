Дольщикам долгостроя «Акваполис» в деревне Лопотово выплатили компенсации

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Более 200 дольщиков проблемного ЖК «Акваполис» в Солнечногорске получили компенсации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«К началу года в реестре проблемных у нас был жилой комплекс «Акваполис» в деревне Лопотово. Для восстановления прав дольщиков было принято решение о выплате компенсаций. Сегодня все 238 человек получили деньги», – пояснил глава муниципалитета Константин Михальков.Строительство жилого комплекса из 15 домов на берегу Истринского водохранилища было прервано в 2017 году. Застройщик сумел завершить возведение меньше трети жилья. В 2019-м была запущена процедура его банкротства.
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Лора Луганская