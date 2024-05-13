Дороги, ЖКХ и медицина: глава Павловского Посада провел оперативное совещание

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов провел оперативное совещание с руководителями городских служб. В его рамках обсудили вопросы ремонта дорог, отопления, медицины и другие.
Во вступительной речи Семенов проинформировал коллег о перестановке в администрации округа. Так, на должность замглавы Павлово-Посадского городского округа по вопросам ЖКХ назначен Александр Белоусов, а замглавы по вопросам дорожного хозяйства, благоустройства и экологии — Нина Пастушенко.
В ходе выступления он рассказал, что в этом году в округе планируется отремонтировать 15 участков автомобильных дорог общей протяженностью 14,8 километров.
Затронули и тему отопления. Из 42 котельных удалось запустить 32. Теплом обеспечено 97% жителей округа. Причины незапуска девяти котельных заключаются в ремонте счетчиков газа, неисправности предохранительных запорных клапанов, прогорании дымоходов, а также ремонте теплообменного оборудования.
Вместо угольных котельных в Чисто-Перхурово, Ново-Загарье и Казанском будут строиться новые блочно-модульные сооружения.
Поговорили и о здравоохранении. Как отметил Семенов, детское отделение на улице Фрунзе полностью переведено в ЦРБ в связи с аварийным состоянием задания.
Читайте также:
На турнире по дзюдо в Павловском Посаде сразились ребята из Белгородской области и ДНР
Поликлиника в Павловском Посаде открылась после капремонта
В Павловском Посаде в «День добрых дел» посадили более 200 деревьев
В ходе выступления он рассказал, что в этом году в округе планируется отремонтировать 15 участков автомобильных дорог общей протяженностью 14,8 километров.
Затронули и тему отопления. Из 42 котельных удалось запустить 32. Теплом обеспечено 97% жителей округа. Причины незапуска девяти котельных заключаются в ремонте счетчиков газа, неисправности предохранительных запорных клапанов, прогорании дымоходов, а также ремонте теплообменного оборудования.
Вместо угольных котельных в Чисто-Перхурово, Ново-Загарье и Казанском будут строиться новые блочно-модульные сооружения.
Поговорили и о здравоохранении. Как отметил Семенов, детское отделение на улице Фрунзе полностью переведено в ЦРБ в связи с аварийным состоянием задания.
«Планируем капитальный ремонт данного корпуса в 2025 году. В Электрогорской больнице завершается ремонт операционного и реанимационного блоков. Через 2 недели планируем возобновить работу хирургического отделения. К концу июня гинекология также будет отремонтирована», — сказал Семенов.
Также глава округа дал поручение службам обратить внимание на своевременный вывоз мусора, покос травы, высадку цветов, ямочный ремонт дорог и обновление дворовых территорий.
Читайте также:
На турнире по дзюдо в Павловском Посаде сразились ребята из Белгородской области и ДНР
Поликлиника в Павловском Посаде открылась после капремонта
В Павловском Посаде в «День добрых дел» посадили более 200 деревьев
Алёна Самарева