«Дошли до маркировки»: россиянам рассказали, как изменится цена на икру с 1 апреля

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С 1 апреля 2024 года икра осетровых и лососевых (красная икра) подлежит обязательной маркировке в системе «Честный знак». К этой дате производители и импортеры должны быть зарегистрированы в системе и полностью настроить все процессы по оплате кодов, подаче сведений в систему маркировки, об обороте и выводу из оборота.
О том, изменится ли цена на продукт после нововведений и как они будут работать, в беседе с «Радио 1» рассказал глава крестьянско-фермерского хозяйства «Акваферма» Антон Алексеев.
На вопрос о том, как долго будет проходить процесс маркировки и будут ли штрафовать организации, которые закупили большую партию икры до нововведений, собеседник издания ответил, что весь 2024 год процесс будет постепенно налаживаться.
Он также не исключил, что каким-то производителям, которые не осуществили обязательную маркировку икры, может быть выдано предостережение или применены иные меры, например, уговоры. Штрафные санкции, по мнению эксперта, в ближайшее время исключены.
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«Раньше была маркировка необязательной, это же некая тенденция, которая давно сформировалась, вот сейчас дошли до маркировки икры. По поводу повышения цены, я думаю, что на чёрной икре, как на дорогом продукте, это вряд ли скажется ввиду того, что маркировка устанавливается на продукты, по сути, и в стоимости банки она будет растворяться. А вот по красной икре возможно будет видна эта затратная часть, но она будет несущественной, так как сама продукция дорогая», — пояснил Алексеев.
На вопрос о том, как долго будет проходить процесс маркировки и будут ли штрафовать организации, которые закупили большую партию икры до нововведений, собеседник издания ответил, что весь 2024 год процесс будет постепенно налаживаться.
«По опыту это все достаточно долго происходит. Я думаю, что весь этот год будут это налаживать, апробировать. Я сомневаюсь, что там будут какие-то сразу введены жесткие меры и штрафы. По крайне мере по всем другим товарам, которые проходили такой же путь маркировки, я не помню, чтобы кого-то прям жестко сразу штрафовали. Есть некий период, который будет выдержан. Весь этот год медленно, но, верно, это будет происходить», — рассказал Алексеев.
Он также не исключил, что каким-то производителям, которые не осуществили обязательную маркировку икры, может быть выдано предостережение или применены иные меры, например, уговоры. Штрафные санкции, по мнению эксперта, в ближайшее время исключены.
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Анастасия Хохлова