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Доставка еды стала самой популярной онлайн-покупкой в России

АКИТ: доставка еды стала самой популярной онлайн-покупкой в России в 2024 году
22 августа 2024, 16:59
Фото: istockphoto/twinsterphoto

Фото: istockphoto/twinsterphoto

Доставка еды из кафе и продуктов из магазинов стала самой популярной онлайн-покупкой в России с января по июнь 2024 года. Об этом со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщает РБК. Этот вид покупок в сети занял самую большую долю в 15,8% или 588 миллиардов рублей, указано в материале.
Раньше топ онлайн-покупок у россиян занимали электроника и бытовая техника, которые в этом полугодии сместились на четвертое место с долей в 14,3% или 533 миллиарда рублей.

Второе место заняли мебель и товары для дома с долей в 14,7%, третье — одежда и обувь с 14,4%.



Кроме доставки еды, доля покупок в других категориях из топ-5 снизилась в сравнении с 2023 годом. Тогда на них приходилось 72% от всех покупок в интернете, а сейчас — 66%. Эксперты связывают такую динамику с увеличением доли других, более маленьких категорий.

Самый большой рост онлайн-продаж зафиксировали в следующих категориях:
  • аптеки — на 172%;
  • материалы для творчества — на 158%;
  • инструменты и оборудование для сада — на 129%;
  • запчасти для машин и автоаксессуары — на 97%;
  • ювелирные украшения и часы — на 89%.
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В Павловском Посаде предотвратили незаконную перевозку 30 м³ стройотходов
22 августа 2024, 17:06

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Павлово-Посадском городском округе во время экологического рейда предотвратили сброс 30 кубометров строительных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Инспекторы ведомства вместе с коллегами из Минэкологии и МВД России провели очередной рейд по пресечению незаконной перевозки отходов строительства, сноса и грунтов.
«Всего проверили 17 единиц техники. У трёх водителей не было необходимых для перевозки документов. В отношении нарушителей возбуждены административные дела, а транспортные средства задержали. Тем самым был предотвращён сброс строительного мусора объёмом 30 м³», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье в рамках пилотного проекта запустили новую электронную услугу. Теперь предприниматели могут подать заявку и заключить договор на вывоз твёрдых коммунальных отходов онлайн.

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Молодёжь Подмосковья пригласили принять участие в законотворческом конкурсе
22 августа 2024, 16:55

Фото: iStock/Natali_Mis

ХIV молодёжный конкурс законотворческих инициатив «Парламент 2030» стартовал в России, к участию приглашаются люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно из всех регионов страны, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«Конкурс нацелен на повышение парламентской культуры и правовой грамотности молодёжи, а также развитие лидерского потенциала молодёжи и привлечение молодых людей к государственному управлению через участие в законотворческой деятельности», — говорится в сообщении.
Конкурс будет проводиться по пятнадцати номинациям, включая государственное строительство, бюджетное, налоговое и финансовое законодательство, здравоохранение, образование, экологию, молодёжную политику, оборону и безопасность, патриотическое воспитание и пр.

Заявки принимаются до 20 сентября.

Подробная информация о конкурсе размещена на странице проекта «Парламент 2030» в соцсети «ВКонтакте».

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#законопроект
#россия
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В подмосковном колледже «Энергия» провели мероприятия в честь Дня флага России
22 августа 2024, 16:33

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Мероприятия, приуроченные ко Дню государственного флага России, провели во всех подразделениях подмосковного колледжа «Энергия», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Преподаватели и студенты отметили праздник рядом патриотических акций, включая видеопоздравление, подготовленное амбассадорами проекта «Профессионалитет», а также участие в благотворительном сборе для бойцов специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что благотворительный сбор организовал фонд «Фея» при поддержке администрации Богородского округа. К сбору присоединились как местные студенты, так и ребята из Реутова и Балашихи.

День государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа, праздник был учреждён в 1994 году.

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#колледж
#энергия
#флаг
#праздник
#патриотизм
#благотворительная акция
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Синоптик Позднякова раскрыла, какая погода ждёт москвичей в день школьных линеек
Синоптик Позднякова спрогнозировала тёплую погоду в день школьных линеек
22 августа 2024, 16:10

Фото: iStock/v_zaitsev

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что 2 сентября, в день проведения школьных линеек, погода в Москве ожидается тёплая и облачная.
«2 сентября, когда дети пойдут на праздничные линейки, погода прогнозируется облачная, с прояснениями. Вероятность дождей – минимальная. В ночь накануне температура воздуха будет примерно 13-15°C, такой она останется и в пять-шесть утра понедельника. А потом начнет повышаться и, скорее всего, достигнет 25-27°C», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.

А научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрёк по-настоящему летнюю погоду в столицу в ближайшие дни.

«В Москве настоящая летняя погода сегодня, завтра и послезавтра. Погода будет соответствовать началу августа, температура выше нормы примерно на 2°C. Связано это с тем, что воздушные массы перемещаются с юго-запада и завтра даже с юга. Завтра пройдёт дождь, через Москву будет проходить фронтальный раздел, но осадки будут разной интенсивности», — прокомментировал в беседе с RT Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявлял, что в Москве до конца августа ожидается пости 30-градусная жара.

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Путин наградил трех сотрудников ОНФ орденом Мужества, двух из них посмертно
22 августа 2024, 16:07

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Президент России Владимир Путин наградил трех сотрудников «Народного фронта» орденом Мужества, двух из них посмертно. Соответствующий указ главы государства появился на официальном сайте правовых актов.
В документе указано, что орденом Мужества наградили за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга:
  • Геращенко Федора Александровича, замруководителя исполкома ОНФ в Краснодарском крае;
  • Ковалева Николая Степановича, активиста ОНФ (посмертно);
  • Соколова Давида Валерьевича, активиста ОНФ (посмертно).
Ранее пресс-служба «Народного фронта» сообщала, что в Курской области после удара ВСУ по автомобилю погибли двое сотрудников движения, которые помогали вывозить мирных жителей. Третий сотрудник ОНФ оказался ранен.

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#награда
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На набережной озера Сенеж развернули 15-метровый триколор
22 августа 2024, 15:58

Фото: Валентина Максимова

Триколор длиной пятнадцать метров развернули на набережной озера Сенеж в Солнечногорске в рамках празднования Дня государственного флага России, передаёт корреспондент Валентина Максимова.
«Одним из самых ярких моментов праздника стал флешмоб. Под патриотичную песню активисты вынесли и развернули пятнадцатиметровый триколор», — говорится в сообщении.
Важность этого праздника отметил один из гостей — 19-летний Аспар Козаев.

«Я всегда знал, что у меня день рождения совпадает с таким важным государственным праздником. С 15 лет всегда посещаю праздники в честь Дня флага. Я ощущаю себя патриотом», — сказал Аспар.
Празднование будет продолжаться до вечера. В 17 часов гостей ждёт концерт ансамбля «Русский тембр», он состоится на площадке у памятника Лермонтову. А в восемь вечера запланирован показ фильма «Суворовец 1994».

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#солнечногорск
#флаг
#праздник
#патриотизм
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Центром празднования Дня флага в Чехове стал парк культуры и отдыха
22 августа 2024, 15:33

Фото: пресс-служба администрации г.о. Чехов

День государственного флага России отмечается сегодня, 22 августа, праздничные мероприятия проводятся в разных округах Московской области. В Чехове центральной площадкой праздника стал городской парк культуры и отдыха, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Гостей праздника поприветствовала председатель чеховского Совета депутатов Галина Козина.

«День флага — это праздник нашего любимого государства, нашей великой России. Я поздравляю вас с этим важным событием. Флаг символизирует наше величие, мощь и богатство страны», — сказала Козина.
В рамках празднования состоялся флешмоб, в ходе которого жители развернули огромный российский флаг. В программу праздника вошли также мастер-классы, танцевальные шоу и прочие активности. Кроме того, всем желающим раздавали ленточки-триколоры.

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#чехов
#флаг
#праздник
#патриотизм
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VK модернизировала CDN-сеть для ускорения загрузки видео
22 августа 2024, 15:13

Фото: istockphoto/Anastasia_Prish

VK в полтора раза расширила сеть доставки контента (CDN, Content Delivery Network). Благодаря этому скорость загрузки видео на этой платформе увеличилась на 20-30%.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе VK, более 150 CDN-узлов с кэш-серверами компании теперь есть во всех федеральных округах России. Также они охватывают и страны СНГ. Доступ к контенту обеспечивается пользователям из России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии из ближайшего узла с кэш-серверами независимо от местоположения.

В компании подчеркнули, что расширение сети доставки контента приобрело особую актуальность в условиях увеличения количества пользователей, авторов, а также в связи с возросшим трафиком «VK видео». Отмечается, что с начала текущего года общий видео-трафик увеличился почти на 30%.

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Россияне раскрыли, с чем у них ассоциируется флаг РФ
Опрос: Флаг России ассоциируется у граждан с патриотизмом и гордостью
22 августа 2024, 15:06

Фото: iStock/Anton_Sokolov

Опрос центра FEEDBACK показал, что 63% россиян ассоциируют государственный флаг с патриотизмом и гордостью за страну.
У 40% россиян флаг вызывает мысли о воспитании уважения к государственным символам у молодёжи. Как передаёт RT, 38% респондентов ассоциируют государственный флаг с единой и сплочённой нацией, 31% — со значимыми историческими событиями России, 30% — о вывешивании флагов на зданиях и улицах.

А руководитель департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов сообщил, что 88% родителей и 90% учащихся положительно относятся к идее церемониального поднятия флага РФ в школах.

«88% родителей в той или иной степени оценивают эту церемонию положительно, 65% родителей декларируют крайне положительные оценки, ещё 23% заявили скорее о положительном отношении. Отрицательные оценки выражают всего 9%. 90% учащихся заявили о том, что они в положительно относятся к церемонии поднятия флага и исполнения гимна. Крайние положительные оценки декларируют 71% учащихся, 19% скорее положительные, и про отрицательные оценки заявили только 8%», – пояснил в беседе с АГН «Москва» Мамонов.

Ранее зампред регионального правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов поздравил жителей региона с Днём государственного флага Российской Федерации.

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