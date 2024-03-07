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Духи с запахом картошки фри создали в Японии к 8 Марта

07 марта 2024, 20:00
Фото: iStock/Comeback Images

Фото: iStock/Comeback Images

Японское отделение McDonald's анонсировало выпуск духов с запахом картошки фри. Об этом сообщила пресс-служба ресторана быстрого питания в своих соцсетях.
Интересно, что рестораторы рассказали сразу о трех возможных вариантах запаха парфюма: классический, с чесноком и чёрным перцем, а также с морской солью. Любителям фастфуда обещают, что каждый запах идеально подойдет для свиданий.

Согласно заявлениям в соцсетях ресторана, флаконы для духов сделают в виде легендарных коробочек с картошкой. Дата старта продаж и цена пока неизвестны.


При этом, на рекламном буклете содержится приписка мелким шрифтом, содержащая в себе уточнение — «является иллюстрацией, на самом деле товар не производится и не продается». Вероятно, пост стал частью рекламной кампании новых сезонных добавок к картофелю фри из сушеной японской сливы, водорослей и соли, а также из чеснока, майонеза и черного перца.

Однако, это не помешало публикации в сети набрать популярность — ее просмотрели около 15 миллионов человек, а 26 тысяч пользователей сделали репосты.

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#парфюм
#япония
#рестораны
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Психолог Дугенцова рекомендовала предупреждать детей об опасности мошенников
07 марта 2024, 20:41

Фото: istockphoto.com/BrianAJackson

Детский психолог Дарья Дугенцова рекомендовала родителям обязательно проводить профилактические беседы с детьми на тему опасности мошенничеств, в том числе, в интернете.
«Взрослые стараются избегать подобного общения, ошибочно считая, что это как-то поможет оградить их детей от окружающих опасностей. На самом деле, часто дети не подозревают каждого заговорившего с ними человека в качестве источника угрозы. Поэтому первый совет, который я хочу дать родителям — это объяснить своим детям сложившуюся ситуацию», — объяснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.

Также родителям следует уведомить детей об информационной гигиене, а также о том, что никакую линчую информацию и информацию о семье не стоит передавать третьим лицам.

Ранее сообщалось, что Телеграм-каналы Московской области стали всё чаще использовать мошенники для распространения фальшивых трогательных историй, с помощью которых у читателей выманивают деньги.

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#деньги
#дети
#мошенники
#психолог
#родители
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Сырье для табачной и никотиносодержащей продукции будут маркировать в России
07 марта 2024, 20:26

Фото: iStock/Олег Копьёв

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал Постановление о расширении правил маркировки табачной и никотиносодержащей продукции. Об этом сообщает ТАСС.
Теперь производители сырья для табачной продукции должны будут направлять все необходимые данные в государственную систему мониторинга товаров.

Подобная мера позволит улучшить процесс отслеживания сырья и товаров из него и станет инструментом пресечения государством факта нелегального производства сигарет и прочей никотиносодержащей продукции в России.

Требования о прослеживаемости табачной и никотинсодержащей продукции распространяются и на магазины «дьюти-фри». Информацию о поступлении продукции в эти магазины и путях ее дальнейшей реализации будут подавать один раз в квартал через государственную систему маркировки «Честный знак».

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#табак
#маркировка
#россия
#михаил мишустин
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Названа неожиданная причина панических атак
Мясников заявил о генетической природе панических атак
07 марта 2024, 20:22

Фото: istockphoto.com/sqback

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что причиной панических атак может выступать, в том числе, и генетика.
«У многих есть к паническим атакам генетическая предрасположенность. Это показывают исследования, проведенные на близнецах и других близких родственниках. Тревожные и нервные люди расположены к этому намного больше», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

Кроме этого, повлиять на появление панических атак могут травматические события из детства, курение, алкоголь, успокаивающие средства, а также заболевания, такие, как, бронхиальная астма.

Ранее Александр Мясников заявлял, что гипотония является нормой, а не болезнью.

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#алкоголь
#врач
#заболевания
#здоровье
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Экономист Лобода спрогнозировал падение выдачи ипотек в этом году
07 марта 2024, 19:54

Фото: istockphoto.com/Jirapong Manustrong

Экономист, директор по коммуникациям Андрей Лобода заявил, что выдачи ипотек россиянам в этом году снизятся вдвое.
«При высоких процентных ставках по ипотеке такая тенденция будет сохраняться. Отмена программы льготной ипотеки с 1 июля окажет дополнительное негативное влияние на динамику ипотечного рынка. Возобновление роста спроса на ипотеку может быть на фоне пересмотра ключевой ставки ЦБ в сторону снижения», — отметил в беседе с Газета.ру Лобода.

Однако, подчеркнул специалист, такие прогнозы рассчитаны на период не раньше середины осени текущего года.

Ранее сообщалось, что ВТБ предлагает увеличить размер субсидий для банков в рамках льготной ипотеки, так как эта программа перестала быть выгодной для банков после ужесточения условий.

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#ипотека
#кредит
#программа
#льготная ипотека
#цб
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США подозревают армию России в применении терминалов Starlink
WP: США проводят проверку SpaceX из-за якобы применения армией России Starlink
07 марта 2024, 19:53

Фото: iStock/AdrianHancu

Демократы Палаты представителей Конгресса США приступили к проверке компании американского бизнесмена Илона Маска SpaceX после сообщений из-за якобы применения спутникового интернет-сервиса Starlink российской армией в конфликте на Украине. Об этом сообщает The Washington Post.
Законодатели Джейми Раскин и Роберт Гарсия заявили, что возможное использование Россией Starlink «представляет серьёзную угрозу безопасности Украины, жизни украинцев и национальной безопасности США».

Отмечается, что SpaceX не сразу дала комментарий, однако Илон Маск опроверг все эти слухи, а также информацию о продаже терминалов Starlink России.

При этом законодатели убеждены, что Россия всё-таки использует терминалы, полученные незаконным путём, в обход санкций и через посредников в соседних государствах.

Раскин и Гарсия только приступили к расследованию, но уже планируют связаться с Пентагоном и иными ведомствами, чтобы вместе лишить Россию возможности закупать аппаратуру, которая модернизирует её армию.

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#илон маск
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#россия
#вс рф
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Россиянам раскрыли более защищённые от слежки аналоги Android
ИБ-эксперт Бедеров посоветовал сменить Android на GrapheneOS
07 марта 2024, 19:45

Фото: istockphoto.com/Ivan-balvan

Руководитель департамента расследований Игорь Бедеров отметил, что для сокращения объёма отправляемой информации на сервера Google можно использовать альтернативы Android, из которых «вырезано» большинство системных служб «поисковика».
К таким альтернативам специалист отнёс Ubuntu Touch, Kali NetHunter, GrapheneOS и т. д.

«Альтернативные ОС ориентированы на большую конфиденциальность и безопасность своих пользователей. Они сохраняют меньше пользовательских данных, а запрашивать эти данные им гораздо сложнее. Некоторые проекты вроде GrapheneOS сделаны для того, чтобы повысить уровень конфиденциальности пользователей», — отметил в беседе с Газета.ру Бедеров.

Ранее руководитель Центра кибербезопасности F.A.С.С.T. Ярослав Каргалев заявил, что в этом году самой основной угрозой для компаний будут атаки программ-вымогателей.

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#телефон
#безопасность
#данные
#проекты
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The Telegraph: «Ред Булл» отстранил от работы обвинившую Хорнера сотрудницу
07 марта 2024, 19:40

Фото: iStock/AH86

«Ред Булл» отстранил от работы сотрудницу, которая обвиняла руководителя Кристиана Хорнера в домогательствах, сообщает The Telegraph.
Ранее одна из сотрудниц компании обвинила руководителя Кристиана Хорнера в неподобающем поведении и домогательствах в свой адрес. Под ними она подразумевала отправку ей сообщений интимного характера.

При этом Кристиан Хорнер полностью отрицал свою вину. Он является руководителем «Ред Булл» с 2005 года.

Внутри организации приняли решение о проведении служебного расследования, после которого с руководителя компании сняли все обвинения. По данным The Telegraph, специалистку отстранили от работы с выплатой заработной платы.

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#работа
#женщины
#обвинение
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СБУ задержала четверых украинцев, поддерживающих Россию
07 марта 2024, 19:23

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Служба безопасности Украины задержала четверых граждан, поддерживающих Россию. Теперь им грозит по восемь лет лишения свободы.
Отмечается, что в Николаевской области задержали 52-летнюю украинку, которая якобы распространяла в Telegram-канале «псевдонаучные сообщения о войне на Украине».

Вторая подозреваемая, сотрудница метрополитена, была задержана в Харькове. По данным СБУ она распространяла среди своих коллег «кремлёвские нарративы».

Ещё двоих – охранника автопарка и бьюти-блогера – задержали в Киеве. Они призывали продолжать военные действия, тем самым оправдывая присутствие ВС РФ на территории Украины.

В отношении всех задержанных были возбуждены уголовные дела по статьям о посягательстве на территориальную целостность и оправдании, признании правомерной, отрицании вооружённой агрессии России против Украины. Им всем грозит до восьми лет тюрьмы.

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#украина
#сбу
#россия
#военные
#всу
#вс рф
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Стали известны наиболее популярные на 8 Марта схемы мошенничества
ИБ-эксперт Фомин: Мошенники используют заказы цветов и подарков
07 марта 2024, 19:16

Фото: istockphoto.com/Tero Vesalainen

Эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин заявил об особой популярности на 8 Марта схем мошенничества, связанных с доставкой подарков и цветов.
В этой связи, предупреждает эксперт, особенно бдительным стоит быть мужчинам.

«Далее может следовать покупка туров на выходные (возможен вариант, когда мошенники располагают данными о предпочтениях пользователя и демонстрируют ему рекламу). Узнать о вкусах человека злоумышленнику не составит труда, существует масса вариантов: установка вирусов на телефон, сбор данных из открытых источников и купленных в даркнете баз», — добавил в беседе с Газета.ру Фомин.

Он также допустил, что в дальнейшем аферисты всё чаще будут прибегать к использованию ИИ в своих схемах обмана людей.

Ранее сообщалось, что мошенники разработали новую схему обмана россиян — они начали рассылать людям письма о так называемом «налоге на СВО» и предлагают отказаться от его выплаты.

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#мошенники
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