Духи с запахом картошки фри создали в Японии к 8 Марта

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Японское отделение McDonald's анонсировало выпуск духов с запахом картошки фри. Об этом сообщила пресс-служба ресторана быстрого питания в своих соцсетях.
Интересно, что рестораторы рассказали сразу о трех возможных вариантах запаха парфюма: классический, с чесноком и чёрным перцем, а также с морской солью. Любителям фастфуда обещают, что каждый запах идеально подойдет для свиданий.
Согласно заявлениям в соцсетях ресторана, флаконы для духов сделают в виде легендарных коробочек с картошкой. Дата старта продаж и цена пока неизвестны.
При этом, на рекламном буклете содержится приписка мелким шрифтом, содержащая в себе уточнение — «является иллюстрацией, на самом деле товар не производится и не продается». Вероятно, пост стал частью рекламной кампании новых сезонных добавок к картофелю фри из сушеной японской сливы, водорослей и соли, а также из чеснока, майонеза и черного перца.
Однако, это не помешало публикации в сети набрать популярность — ее просмотрели около 15 миллионов человек, а 26 тысяч пользователей сделали репосты.
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Согласно заявлениям в соцсетях ресторана, флаконы для духов сделают в виде легендарных коробочек с картошкой. Дата старта продаж и цена пока неизвестны.
Однако, это не помешало публикации в сети набрать популярность — ее просмотрели около 15 миллионов человек, а 26 тысяч пользователей сделали репосты.
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Мария Федоровцева