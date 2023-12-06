Дума приняла поправку об обязательном уроке труда в школах и запрете мобильных

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Госдума приняла поправку о введении обязательного урока труда в российских школах с 1 сентября будущего года. Кроме того, одобрен законопроект об ограничении использования телефонов в школах.
Авторами инициативы о запрете пользования мобильными телефонами на уроках стал Вячеслав Володин. Уточняется, что ученики смогут использовать смартфоны для совершения экстренного вызова или в случаях, когда возникает опасность жизни или здоровью.
Пользоваться в образовательных целях мобильными устройствами пользоваться будет также нельзя.
Также с 1 сентября 2024 года ученики российских школ будут обучаться новой дисциплине. Обязательный урок труда позволит школьникам сделать что-то своими руками и проявить себя, отмечают авторы инициативы.
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Анастасия Крестьянова