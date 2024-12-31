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Дуров прокомментировал блокировку российских СМИ на территории ЕС

Фото: iStock/ nensuria

Фото: iStock/ nensuria

Российский предприниматель и основатель кроссплатформенного мессенджера Telegram прокомментировал блокировку российских ГосСМИ в Telegram, сообщило издание «Осторожно, новости».
Павел Дуров подчеркнул, что доступ к части российских средств массовой информации ограничили на территории Евросоюза в соответствии с законами DSA (Закон о цифровых услугах ЕС) и из-за санкций.

«Между тем, все западные медиаканалы Telegram остаются в свободном доступе в России», — обратил внимание он.



28 декабря пользователи в Европе потеряли доступ к каналам РИА, НТВ, Первого и иных СМИ, финансирующихся из государственного бюджета России. Каналы попали под санкции Европы. При том власти РФ уже анонсировали грядущие меры идентичного характера. РФ оставляет за собой право также ответить на блокировку нескольких Телеграм-каналов российских СМИ в Европе, заявила представитель МИДа Мария Захарова.
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#ес
#рф
Эксперт рассказал, сколько желательно хранить блюда с новогоднего стола
31 декабря 2024, 17:45

Фото: iStock/ samael334

Оливье и селёдку под шубой лучше не хранить более 2-3 дней, сообщил РИА Новости руководитель сегмента персонализированного и специализированного питания FoodNet («Фуднет») НТИ Андрей Зюзин.
«Сколько можно хранить оливье, селедку под шубой и оставшееся после нового года гастрономическое буйство? Если исключить хранение перечисленных блюд в морозильнике, то не рекомендуется хранить приготовленные блюда более 2-3-х дней», — обратил внимание Андрей Зюзин.

Эксперт подчеркнул, что потом салаты теряют вкусовые качества из-за того, что в различных ингредиентах и заправках отделяются жидкости.

Руководитель сегмента «Умные цепи поставок» рабочей группы FoodNet (Фуднет) НТИ Сергей Косогор уточнил, что для сохранения здоровья майонез стоит заменить на другие заправки в составе новогодних салатов. Альтернативой может стать греческий йогурт или оливковое масло.

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Уходящий 2024 год — самый тёплый в Москве за 245 лет
31 декабря 2024, 17:07

Фото: iStock/ Niwat Khongpraphat

Заканчивающийся 2024 год стал самым тёплым в Москве за всю 245-летнюю историю наблюдений. Об этом «Ленте.ру» заявили в пресс-службе Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова, ссылаясь на расположенную при вузе метеорологическую обсерваторию.
Синоптики поделились, что среднегодовая температура воздуха в Москве составила 8,2 градуса. Прошлый температурный рекорд зафиксировали в 2020 году, и тогда температура достигла 8 градусов.

По данным обсерватории, В 2024 году холодными были лишь два месяца — январь и май, а другие 10 оказались намного теплее привычных значений. Подчёркивалось, что самым жарким месяцем стал сентябрь. В то время средняя температура воздуха достигла 17,9 градусов, что на 5,7 градуса больше климатической нормы. Ещё в 2024 году в столице обновили восемь рекордов максимальной температуры для нескольких дат. Ими оказались 29 февраля, период с 31 марта по 3 апреля, 3 июля, 13 сентября и 22 ноября.

По информации пресс-службы МГУ, самое большое температурное значение в Москве было зафиксировано 4 июля и оно достигло 33,1 градуса, а самая низкая точка была отмечена 4 января. Температура воздуха в тот день составила 24,9 градусов.

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#температура
#москва
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ГД: порядка 7 млн работающих пенсионеров затронет индексация пенсии в 2025 году
31 декабря 2024, 16:38

Фото: iStock/ Denis Vostrikov

Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что индексация страховых пенсий по старости в 2025 году затронет примерно 7 миллионов работающих пенсионеров, сообщило агентство РИА Новости.
«Порядка 7 миллионов работающих пенсионеров коснется индексация страховой пенсии по старости, это было поручение президента, которое было выполнено Госдумой и правительством», — обратила внимание Светлана Бессараб.

Парламентарий подчеркнула, что большая часть работающих пенсионеров, получающих пенсию на банковскую карту, уже до 28 декабря приняли выплату за январь 2025 года.

Депутат Госдумы уточнила, что количество получателей страховых пенсий в Российской Федерации составляет порядка 38 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что идею выплачивать 13-ю пенсию в день рождения посчитала нежизнеспособной депутат Госдумы Светлана Бессараб. Парламентарий объяснила, что формирование пенсионных выплат происходит через взносы работающих граждан в пенсионный фонд.

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#пенсии
#депутат
#индексация
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«Роскосмос» представил космический снимок накрывшего Москву циклона
31 декабря 2024, 15:18

Фото: Telegram-канал Госкорпорации «Роскосмос»

Госкорпорация «Роскосмос» представила космический снимок циклона, накрывшего Москву снегопадом 31 декабря. Фотография опубликована в официальном Telegram-канале организации.
Во вторник столицу накрыл снегопад. Снимок циклона сняли российские спутники «Электро-Л» и «Арктика-М».

Утром 31 декабря в Москве начался сильный снегопад. По прогнозу столичного комплекса городского хозяйства, осадки могут сохраниться до 16:00 вторника.

По данным сервиса «Яндекс.погода» в настоящее время в Москве столбики термометров показывают 0℃. В 12 часов ночи 1 января температура снизится до -2℃. В среду также ожидается снегопад и температура до -3℃.

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#температура
#снегопад
#осадки
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Миллиардер Бутерин пожертвовал бегемотихе Му-Денг $293 тысячи и «удочерил» её
31 декабря 2024, 15:18

Фото: istockphoto/AndamanSE

Канадский криптомиллиардер, основатель криптовалюты Ethereum стал «приемным отцом» бегемотихи Му-Денг. Для этого он сделал щедрое пожертвование на её содержание в тайском зоопарке Као-Кхео.
Как сообщает газета The New York Post, предприниматель перечислил учреждению 293 тысячи долларов. Бутерин был в Таиланде в прошлом году. Там он познакомился с пятимесячной Му-Денг, чьё имя переводится как «прыгающий поросёнок». Животное очаровало бизнесмена. Кроме того, он был впечатлён заботой о животных в Таиланде.

Вместе с деньгами Бутерин направил письмо директору зоопарка Као-Кхео. В послании он написал, что с нетерпением ждёт новой встречи с Му-Денг и пожелал долгих лет жизни и процветания ей и всем обитателям зоопарка.

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#таиланд
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Скончался актер Макиннес, сыгравший в «Звездных войнах»
31 декабря 2024, 13:31

Фото: iStock/ jorgeantonio

Канадский актер Ангус Макиннес, который исполнил роль Джона Вандера в фильмах саги «Звездные войны», скончался в 77 лет, сообщил «РЕН ТВ» в своем Teлеграм-канале.
Причина кончины Ангуса Макиннеса не раскрывалась.

«Ангус Макиннес, любимый муж, отец, дедушка, брат, дядя, друг и актер, умер 23 декабря 2024 года. Он покинул нас мирно, в окружении своей семьи и любви», — отмечалось в сообщении на официальной странице актёра.

Ангус Макиннес известен по роли пилота Джона Вандера в кинолентах «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» и «Изгой-один. Звездные войны: Истории». Ещё актёр играл в картинах «Свидетель», «Атлантик-Сити» и «Приключения Боба и Дага Маккензи: Странное варево». В общей сложности за свою карьеру он сыграл более чем в 35 кинолентах.

Ранее сообщалось, что актриса Оливия Хасси, которая исполнила главную роль в классической ленте Франко Дзеффирелли «Ромео и Джульетта», умерла на 73 года.

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#смерть
#фильм
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Детский омбудсмен Львова-Белова назвала главное достижение в 2024 годк
Львова-Белова: Главное достижение — возвращение детей в семьи из детских домов
31 декабря 2024, 13:05

Фото: istockphoto/Valerii Apetroaiei

Своим главным достижением можно считать ситуации, когда дети возвращаются домой из государственных учреждений. Об этом заявила уполномоченная по правам ребёнка при президенте РФ Мария Львова-Белова.
Об этом она написала в своём телеграм-канале, подводя тоги уходящего 2024 года. Детский омбудсмен подчеркнула, что какой бы заботой и поддержкой ни окружало ребёнка государство, это не заменит ему тепла родного дома и любви родных людей.

Среди основных достижений года она назвала также проведение двух окружных форумов Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства (ВИСП). Кроме того, её аппарат осуществлял патронаж детских социальных театров и помощь семьям в новых и приграничных регионах

«Конечно, создавали для детей сказку. Они ведь дети!», — подчеркнула Львова-Белова.

Также она отметила важность закрепления на федеральном уровне статуса многодетной семьи, введение запрета на увольнение одиноких родителей, воспитывающих детей до 16 лет и увеличение социальных выплат.

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#государство
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Названа сумма, потраченная россиянами в 2024 году на смартфоны
МТС: С января по ноябрь 2024 года россияне потратили на смартфоны ₽211 млрд
31 декабря 2024, 12:35

Фото: istockphoto/Uladzimir Zuyeu

С января по октябрь уходящего 2024 года российские потребители пробрели 2,4 миллиона смартфонов. На эти покупки граждане страны потратили 211 миллиардов рублей.
Такой подсчёт сделали аналитики компании МТС специально для РИА Новости. Лидером рынка остаётся китайский бренд Xiaomi, на долю которого приходится 21% продаж в абсолютном выражении, попросту говоря, в штуках. Далее следуют модели Tecno, это также китайский производитель, базирующийся в Гонконге. На его долю пришлось 16% рынка. Третью строчку занимает южнокорейский Samsung (12%). Однако в денежном выражении безоговорочно лидирует Apple — 32% рынка.

Эксперты полагают, что в наступающем году российский рынок смартфонов продолжит устойчивый рост. Это связано с расширением ассортимента брендов моделей, причём во всех ценовых категориях, а также с продолжающейся экспансией искусственного интеллекта в технологии связи.

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#новости
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Почти 10 тысяч жителей Чувашии остались без света из-за непогоды
31 декабря 2024, 12:33

Фото: iStock/BrianAJackson

Почти 10 тысяч жителей Чувашии остались без света из-за аварийного отключения электроэнергии, вызванного плохими погодными условиями. Об этом сообщает ГКЧС по республике в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в общей сложности под отключение электроэнергии попали свыше 2,7 тысяч частных домов и девять социально-значимых объектов. Без света остались около 10 тысяч человек.

По данным ГКЧС, отключение электричества произошло сразу в шести муниципальных округах региона. При этом в трёх из них уже начаты работы по восстановлению электросбережения.

Накануне местное ГУ МЧС предупреждало о порывистом ветре до 17 м/с и метели.

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