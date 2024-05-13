Две пары из Московской области стали участниками Всероссийского свадебного фестиваля

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Две пары из Подмосковья приняли участие в первом Всероссийском свадебном фестивале, который стартовал на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ЗАГС Московской области.
Главным событием первого дня стала массовая церемония бракосочетания: на главной уличной сцене поженились свыше 150 пар со всей России.
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Главным событием первого дня стала массовая церемония бракосочетания: на главной уличной сцене поженились свыше 150 пар со всей России.
«В числе молодожёнов были Иван и Дарья Емельяновы из Королёва, а также Батырхан и Анна Иманбаевы из Мытищ. Новобрачные прошли в масштабном свадебном шествии по территории ВДНХ в сопровождении артистов и музыкальных коллективов, приняли участие в тематической свадебной викторине, с лёгкостью ответив на вопросы о семейных традициях и свадебных обрядах, за что получили награды», – говорится в сообщении.Как отметили в управлении, в конце мероприятия парам передали огонь всероссийского семейного очага «Сердце России». Он был зажжён в ходе торжественной церемонии старта Года семьи с участием президента Владимира Путина.
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Лора Луганская