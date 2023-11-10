Две трети россиян составляют резюме самостоятельно

Фото: iStock/Oleksii Didok
Эксперты Авито Работы провели исследование среди 10 000 респондентов и выяснили, что 67% опрошенных составляют свое резюме исключительно самостоятельно. Еще 13% советуются с семьей и близким, а 8% обращаются к мнению друзей. Большинство респондентов (75%) считают опыт работы первостепенным критерием в резюме, который влияет на мнение работодателя о кандидате.
Предпочитают не привлекать посторонних к составлению своего резюме респонденты из Ростова-на-Дону (81%), Красноярска (78%) и Казани (75%), а также представители сфер торговли (75%), логистики (72%) и администрирования (71%). Чаще других делегировать часть задач при подготовке резюме коллегам или близким склонны представители молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (41%). Также при трудоустройстве поддержкой близких стараются заручиться жители Перми (36%), Москвы (33%) и Самары (32%).
При составлении резюме респонденты в первую очередь стремятся выделить свой опыт работы (75%), образование (49%), а также указать ожидаемый уровень заработной платы (39%), достижения (38%) и желаемую должность (35%). Больше других считают трудовой стаж своим главным преимуществом жители Екатеринбурга (84%), Нижнего Новгорода (83%) и в равной степени Челябинска и Воронежа (80%).
Читайте также:
Экономист Беляев дал рекомендации россиянам, планирующим брать кредит
Авито Работа: учителя иностранных языков в России могут зарабатывать до 120 тысяч в месяц
В России массово ищут мастеров по маникюру и шугарингу для подготовки к Новому году
«Большинство респондентов (75%) считает, что опыт работы — важнейший критерий в резюме. Этот пункт действительно является наиболее показательным для работодателя, однако, описывая свой опыт, кандидатам стоит помнить о некоторых правилах: например, приводить конкретные цифры и достижения с предыдущих мест работы, а вместо общих фраз говорить о наиболее релевантных фактах для устройства на желаемую вакансию. Интересно, что больше четверти (26%) работающих россиян хотели бы иметь возможность скрыть свое резюме из общего доступа и открывать его только для проверенных и надежных компаний. На нашей платформе такие работодатели отмечены бейджем “Реквизиты проверены” — он подтверждает, что организация прошла проверку по ИНН или банковским реквизитам, платит налоги и соблюдает трудовое законодательство», — комментирует директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.
Читайте также:
Экономист Беляев дал рекомендации россиянам, планирующим брать кредит
Авито Работа: учителя иностранных языков в России могут зарабатывать до 120 тысяч в месяц
В России массово ищут мастеров по маникюру и шугарингу для подготовки к Новому году
Татьяна Лаврова