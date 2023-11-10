Две трети россиян составляют резюме самостоятельно

Эксперты Авито Работы провели исследование среди 10 000 респондентов и выяснили, что 67% опрошенных составляют свое резюме исключительно самостоятельно. Еще 13% советуются с семьей и близким, а 8% обращаются к мнению друзей. Большинство респондентов (75%) считают опыт работы первостепенным критерием в резюме, который влияет на мнение работодателя о кандидате.