Двое приговоренных к смертной казни отказались от помилования Байдена

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Двое осужденных за убийство, которым президент США Джо Байден смягчил наказание до пожизненного срока, попросили федеральный суд не отменять им смертную казнь, передает телеканал NBC News.
Уточняется, что заключенные отказываются подписывать документы, которые подтверждают помилование президентом. Отбывающие срок в штате Индиана преступники Шеннон Агофски и Лен Дэвис утверждают, что согласие на смягчение наказания может помешать им в обжаловании приговоров. Примечательно, что они не признают свою вину в убийствах.
Напомним, в декабре прошлого года глава Соединенных Штатов Джо Байден смягчил наказание для 37 из 40 лиц, приговоренных к смертной казни на федеральном уровне, заменив ее пожизненным заключением без права на УДО.
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Екатерина Коршунова