Экс-министру обороны РФ Иванову вменяют два случая растраты и отмывание денег

Тимур Иванов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
СК РФ предъявил бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову еще одно обвинение в совершение двух крупных растрат и легализации денежных средств банка «Интеркоммерц» на сумму более 4 миллиардов рублей, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
«Тимуру Иванову в рамках нового предъявленного обвинения следствием вменяется создание устойчивой преступной группы из числа банкиров, впоследствии занимавшихся выводом денежных средств из банка "Интеркоммерц" через подконтрольные счета фигурантов на общую сумму более 3,9 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Кроме того, Иванова обвинили в двух эпизодах растраты при сделках с паромами. Ущерб от этих действий составил более 205 млн рублей.
Уже в ближайшее время экс-замминистра обороны РФ допросят по новым обвинениям.
Таким образом, сумма ущерба от действий Иванова значительно выросла.
19 ноября адвокат Иванова Мурад Мусаев заявлял, что расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы Минобороны РФ завершено.
Согласно информации следствия, в отношении Иванова возбуждено три уголовных дела. Первое дело связано с растратой 200 миллионов рублей при покупке паромов для Керченской переправы. Второе — о растрате свыше 3 миллиардов рублей банка «Интеркоммерц». По третьему делу бывший замглавы Минобороны обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (1 млрд 185 млн рублей).
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