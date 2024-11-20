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Экс-министру обороны РФ Иванову вменяют два случая растраты и отмывание денег

Тимур Иванов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Тимур Иванов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

СК РФ предъявил бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову еще одно обвинение в совершение двух крупных растрат и легализации денежных средств банка «Интеркоммерц» на сумму более 4 миллиардов рублей, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
«Тимуру Иванову в рамках нового предъявленного обвинения следствием вменяется создание устойчивой преступной группы из числа банкиров, впоследствии занимавшихся выводом денежных средств из банка "Интеркоммерц" через подконтрольные счета фигурантов на общую сумму более 3,9 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Кроме того, Иванова обвинили в двух эпизодах растраты при сделках с паромами. Ущерб от этих действий составил более 205 млн рублей.


Уже в ближайшее время экс-замминистра обороны РФ допросят по новым обвинениям.

Таким образом, сумма ущерба от действий Иванова значительно выросла.

19 ноября адвокат Иванова Мурад Мусаев заявлял, что расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы Минобороны РФ завершено.

Согласно информации следствия, в отношении Иванова возбуждено три уголовных дела. Первое дело связано с растратой 200 миллионов рублей при покупке паромов для Керченской переправы. Второе — о растрате свыше 3 миллиардов рублей банка «Интеркоммерц». По третьему делу бывший замглавы Минобороны обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (1 млрд 185 млн рублей).

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Стало известно, какие пенсии повысят в 2025 году
Бессараб: с 1 января повысят пенсии для работающих и неработающих россиян
20 ноября 2024, 07:48

Фото: iStock/Oleg Elkov

С 1 января 2025 года повысятся пенсии работающих и неработающих россиян. Об этом сообщила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, ее слова передает «Лента.ру».
По ее словам, с 1 января пенсию повысят и работающим, и неработающим россиянам. При этом страховая пенсия вырастит на 7,3%.

«Если это не будет соответствовать уровню инфляции, то правительство будет наделено полномочиями по увеличению такой индексации до 1 февраля 2025 года», — рассказала Бессараб.

Кроме того, по ее словам, с 1 апреля 2025 года на 14,75% увеличат и социальную пенсию.

Накануне в Союзе пенсионеров Московской области назвали справедливый размер пенсии. По мнению главы Союза пенсионеров Московской области и депутата Мособлдумы Анатолия Никитина, эта сумма должна составлять 40% от средней зарплаты. Депутат также предложил установить минимальный размер пенсии в 35 тысяч рублей.

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Стало известно, какие две обязательные отметки должны быть в паспорте РФ
МВД: в паспорте гражданина РФ должны быть две обязательные отметки
20 ноября 2024, 07:17

Фото: iStock/Pavel Starikov

В паспорте гражданина РФ обязательными отметками являются регистрация по месту жительства или снятие с учета, а также сведения о воинской обязанности. Об этом сообщили в главном управлении по вопросам миграции МВД.
Сообщается, что при выдаче или замене российского паспорта в нем проставляются обязательные и необязательные отметки.

«Обязательными к проставлению в паспорте являются: отметки о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета гражданина Российской Федерации по месту жительства в пределах Российской Федерации и сведения об отношении к воинской обязанности», — говорится в Telegram-канале ведомства.

При этом по желанию человека в паспорт могут внести сведения о браке и детях до 14 лет, ранее выданных паспортах или других документах, удостоверяющих личность гражданина за пределами России.

В паспорте могут быть и необязательные отметки, например, группа крови и идентификационный номер налогоплательщика. Однако самостоятельно вносить отметки в документ нельзя, в таком случае они будут являться недействительными.

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Россиянам рассказали, будет ли 28 декабря сокращенным рабочим днем
Депутат Нилов: 28 декабря останется полным рабочим днем из-за переноса выходных
20 ноября 2024, 03:42

Фото: iStock/Viorel Kurnosov

Суббота, 28 декабря 2024 года, не будет сокращённым рабочим днём, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
Это связано с переносом выходного дня на понедельник, 30 декабря, в соответствии с производственным календарём на 2024 год.

Нилов призвал работодателей проявить понимание и дать сотрудникам возможность больше отдохнуть в преддверии новогодних праздников.

Он также напомнил, что ЛДПР ранее предлагала сделать 31 декабря официальным выходным днём. Если бы законопроект был принят, 28 декабря могло бы стать выходным, отметил парламентарий.

Ранее «Радио 1» писало, что депутаты ЛДПР, возглавляемые председателем комитета Государственной Думы по социальной политике Ярославом Ниловым, предложили в Госдуме законопроект, сокращающий минимальный срок владения недвижимостью для освобождения от НДФЛ с пяти до трех лет.

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За наставничество установят выплаты: изменения в Трудовом кодексе РФ
#законопроект
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#выходные
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За наставничество установят выплаты: изменения в Трудовом кодексе РФ
С марта 2025 года Трудовой кодекс РФ введет надбавки за наставничество
20 ноября 2024, 03:11

Фото: iStock/Drazen Zigic

С 1 марта 2025 года в Трудовой кодекс РФ вводится статья 351.8, регулирующая труд работников, занимающихся наставничеством. Выделение этого вида деятельности позволит некоторым работникам претендовать на надбавку за обучение новых сотрудников.
Как рассказала агентству «Прайм» менеджер подразделения налогового и правового консультирования аудиторско-консалтинговой группы Юникон Елена Ситникова, наставничество будет осуществляться на основании письменного согласия работника по поручению работодателя. Задачей наставника станет помощь другим сотрудникам в освоении профессиональных навыков.

Ранее наставники получали доплаты на общественных началах, так как законодательной базы для их труда не существовало.

С марта 2025 года размер выплат для работников госучреждений будет установлен нормативными правовыми актами, а для сотрудников коммерческих организаций — коллективными договорами, локальными актами или соглашениями.

В трудовом договоре или дополнительном соглашении с наставником должны быть прописаны содержание работы и условия оплаты.

Размер выплат будет зависеть от объёма выполненной работы, исходя из системы оплаты труда, действующей у работодателя.

Работник может отказаться от наставничества досрочно, а работодатель — отменить поручение, предупредив об этом за три рабочих дня.

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Российское правительство разрешило «ПСК Фарма» выпускать аналог «Оземпика»

Аренда квартир подорожает в России в следующем году
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#работодатель
#рф
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Российское правительство разрешило «ПСК Фарма» выпускать аналог «Оземпика»
19 ноября 2024, 23:13

Фото: iStock/Douglas Cliff

Российское правительство разрешило компании «ПСК Фарма» производить аналог препарата «Оземпик», разработанного датской компанией Novo Nordisk.
Соответствующее постановление, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации, позволяет использовать изобретения, охраняемые патентами Novo Nordisk, без согласия правообладателя до 31 декабря 2025 года.

Основанием для такого решения послужила статья 1360 Гражданского кодекса РФ.

В документе говорится, что эта мера обусловлена необходимостью защиты жизни и здоровья граждан. Новый препарат будет выпускаться под международным наименованием «Семаглутид», чтобы обеспечить его доступность для российского населения.

Ранее аналогичные разрешения на производство «Оземпика» были предоставлены компаниям «Герофарм» и «Промомед». Это подчеркивает стратегию правительства по импортозамещению в фармацевтической сфере.

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#препараты
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В подмосковных домах с октября привели в порядок более 200 чердаков
19 ноября 2024, 22:36

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В многоквартирных домах Подмосковья с октября привели в надлежащее состояние более 200 чердаков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«По заявкам в Единую диспетчерскую службу с начала октября на 228 чердаках устранены всевозможные нарушения. На чердачном помещении многоквартирного дома проходят инженерные коммуникации горячего водоснабжения и отопления. Чердак – структурный элемент МКД, способствующий улучшению теплоотдачи, и приведение его в надлежащий вид имеют ключевое значение», – отметили в пресс-службе.
После поступления обращения в Единую диспетчерскую службу его направляют в работу управляющей компании. Чаще всего жители обращаются с просьбами ликвидировать на сердаке захламление; восстановить освещение; переоборудовать помещение; устранить повышенную влажность и шум от работы инженерного оборудования; ликвидировать грызунов, насекомых и птиц.

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#подмосковье
#московская область
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Аренда квартир подорожает в России в следующем году
19 ноября 2024, 21:16

Фото: iStock/fizkes

Руководитель отдела по работе с новостройками TYMY Александр Перевозников заявил, что в следующем году ожидается рост цены аренды жилья в России.
Подорожать аренда, по его словам, может на 20-25%.

«Сейчас между арендой и ипотекой без субсидий есть существенный дисбаланс — ежемесячный платёж по ипотеке под 25-28% пока существенно выше арендных ставок на аналогичное жильё. Но эта разница быстро сокращается. Так что даже с ежемесячным платежом стоит помнить важный нюанс: если ипотеку вы берёте сейчас и ежемесячный платеж по ней уже не вырастет, аренда скорей всего продолжит дорожать. В следующем году рост может составить 20-25», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

Он уточнил, что при росте инфляции этот рост цен может быть ещё больше.

Ранее сообщалось, что согласно данным сервиса «Яндекс Аренда», в октябре лидерами среди российских городов по доступности аренды жилья стали Омск и Воронеж.

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#квартира
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На автотрассах появились электронные открытки с выдающимися деятелями России
19 ноября 2024, 20:49

Фото: пресс-служба акции «Улицы в лицах»

В преддверии дней воинской славы и памятных дат в рамках акции «Улицы в лицах», которая уже пять лет объединяет людей в стремлении сохранить память о выдающихся личностях, на федеральных трассах страны покажут цифровые информационные открытки. Они расскажут о значимых личностях, которые внесли весомый вклад в историю нашей страны.
«Мы стремимся сделать историю доступной и интересной для каждого. Электронные открытки – это не только способ познакомить людей с великими именами, но и возможность гордиться нашей страной и её героями», – отметил федеральный координатор акции «Улицы в лицах» Хан Руденко.
С каждым годом проект «Улицы в лицах» привлекает всё больше участников. Актуальность проекта не первый год подтверждается большим интересом как со стороны органов государственной власти, так и со стороны молодёжи.

В этом году в акции приняло участие рекордное количество городов и жителей. К проекту присоединились свыше 74 регионов и более 10 федеральных органов государственной власти. Они делятся своими историями и воспоминаниями о великих людях, оставивших след в культуре и обществе России.

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Автоэксперт Хайцеэр усомнился в достатке средств на национальную автоплатформу
19 ноября 2024, 20:48

Фото: iStock/Zapp2Photo

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр выразил сомнения в том, что на разработку национальной автомобильной платформы, которая обойдётся в 87,8 млрд рублей, хватит этих денег.
«Этих денег не хватит. Информация о создании платформы и машин, которые в будущем должны появиться навеивает некоторые сомнения в целесообразности делать автомобиль, который отстает от современных реалий по многим показателям», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Хайцеэр.

Специалист считает подобные разработки нецелесообразными и из-за используемых узлов и агрегатов.

А в Кузбассе поддержан проект создания станции техобслуживания и ремонта карьерной техники. Такой проект, в частности, поддержали в городе Прокопьевск. Как пишет «Сiбдепо» со ссылкой на «Интерфакс» на новой станции будет обеспечено 49 рабочих мест.

Ранее автоэксперт, автоюрист Дмитрий Золотов прокомментировал одобрение Госдумой поправки в проект бюджета на разработку национальной автомобильной платформы, которая обойдётся в 87,8 млрд рублей.

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