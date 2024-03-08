Эксперт назвала способы повысить престиж профессии учителя

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Проблема престижа профессии учителей требует внимания и решения, пишет сайт RuNews24.
Как отметила руководитель центра функциональной грамотности Наталья Вениаминовна Любомирская, важным фактором является не только материальная стимуляция, но и моральная поддержка учителей.
Один из способов повышения престижа профессии, по её мнению, является проведение различных мероприятий и конкурсов, например, «Учитель года». Это позволяет выделить лучших педагогов и признать их значимость в образовательной сфере. Кроме того, создание сообществ выпускников, объединяющихся вокруг учителей, которые пользуются авторитетом, может помочь изменить отношение к профессии учителя в обществе.
Важным шагом в работе по увеличению престижа профессии педагога является реформирование педагогического образования. Наталья Вениаминовна предлагает организовать педагогические факультеты в крупных вузах и федеральных университетах. Это позволит студентам изучать педагогику, в сочетании с предметами, необходимыми для будущих учёных, работающих в науке.
Подобная система образования позволит подготовить высококвалифицированных педагогов, способных не только учить своему предмету, но и вдохновлять и мотивировать учеников, уверена Любомирская. Кроме того, она способствует развитию научного мышления и исследовательской активности среди будущих учителей.
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Один из способов повышения престижа профессии, по её мнению, является проведение различных мероприятий и конкурсов, например, «Учитель года». Это позволяет выделить лучших педагогов и признать их значимость в образовательной сфере. Кроме того, создание сообществ выпускников, объединяющихся вокруг учителей, которые пользуются авторитетом, может помочь изменить отношение к профессии учителя в обществе.
Подобная система образования позволит подготовить высококвалифицированных педагогов, способных не только учить своему предмету, но и вдохновлять и мотивировать учеников, уверена Любомирская. Кроме того, она способствует развитию научного мышления и исследовательской активности среди будущих учителей.
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Сергей Калугин