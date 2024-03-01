Эксперт объяснил, в чем ценность добываемой в России криптовалюты

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На форуме Международной торговой палаты в России начальник отдела регулирования банковской деятельности департамента финансовой политики Министерства финансов Осман Кабалоев объявил, что для оплаты международных контрактов на территории России будет применяться исключительно криптовалюта, полученная через майнинг.
Гольдфайн отметил, что санкции не привели к ожидаемым результатам, и теперь Россия ищет альтернативные способы осуществления расчетов, особенно с теми странами, которые не применяют санкции, такими как Турция, Китай и некоторые бывшие советские республики. По его словам, использование криптовалюты вызывает негодование у Центробанка и Минфина РФ, однако на данный момент это является наиболее доступным вариантом.
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Артем Кузьмин