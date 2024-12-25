Эксперт рассказал, как удалось выжить потерпевшим крушение в Актау

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Места в хвосте самолета повышают шансы на выживание при авиакатастрофе. Об этом заявил бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов, комментируя крушение самолета в Казахстане. По его словам, кресла в конце салона являются более безопасными.
«Такой вывод можно сделать из практики. При жесткой посадке происходит смещение кресел вперед. Все остальные срываются, сдавливают, а задние кресла чаще остаются целыми», — объяснил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».Романов подчеркнул, что бывали и обратные случаи, когда люди с задних рядов погибали при жесткой посадке из-за пожара и задымления. Однако, добавил специалист в разговоре с RT, по общемировой статистике именно места в хвосте самолета являются наиболее безопасными.
«Это математическая модель, когда посадка производилась с большим креном и со скольжением, поэтому после взрыва передняя часть поехала, а задняя по инерции отлетела и развалилась. В задней части обычно спасаются пассажиры. Есть такая мировая статистика», — объяснил Романов.Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.
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