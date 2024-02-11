Эксперт Власов: Извращенцы атакуют Россию через ВОЗ

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Сопредседатель Всероссийского союза пациентов, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ян Власов заявил, что вопрос о выходе РФ из Всемирной организации здравоохранения является сложным. Об этом сообщает Царьград.
По словам Власова, «лоббисты извращений» пытаются оказывать воздействие на Россию через Всемирную организацию здравоохранения.
Власов подчеркнул, что каждый год появляется множество новых болезней. Если упорядоченная система их классификации будет отсутствовать, в таком случае наша страна может столкнуться с серьезными проблемами в сфере медицины.
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«Мы не должны в полном виде принимать весь тот бедлам, который они нам предлагают. С другой стороны, есть и важные вещи. В России на этом классификаторе строится вся система клинических рекомендаций. А у нас некоторые теперь говорят, что, дескать, давайте откажемся. А как тогда работать всё это будет?», — цитирует эксперта Царьград.
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Екатерина Коршунова