Эксперт Власов: Извращенцы атакуют Россию через ВОЗ

Польские фермеры начали нападать на украинские грузовики, передает УНИАН.

Согласно информации источника, польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в населенном пункте Дорохуске. Грузовики возвращаются обратно на Украину.



Напомним, в пятницу, 9 февраля, начался протест польских фермеров по территории всей страны. Одно из главных требований протестующих заключается в прекращении импорта сельскохозяйственной продукции из соседнего государства.



Участники акции также выступают за отмену «зеленого курса», который ограничивает производство растений и животных. Они также требуют пересмотра общей аграрной политики Евросоюза.



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Екатерина Коршунова