Эксперт «ЖКХ Контроль» Мамчур раскрыл состав реагентов

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Руководитель регионального центра Некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Московской области Валерий Мамчур рассказал в эфире «Радио 1», из каких компонентов состоят реагенты, которыми обрабатывают дороги в зимнее время, и насколько они вредят людям и окружающей среде.
По словам специалиста, существует несколько составов реагентов. Самый распространённый – это сухая смесь из технической соли и песка. Такими составами, как правило, посыпают тротуары. А вот на автомобильных дорогах часто можно увидеть спецтехнику, которая распыляет жидкую соляную смесь.
Также специалист поведал слушателям «Радио 1» о том, как коммунальные службы готовятся к тому или иному виду работ. По его словам, тщательно отслеживается прогноз погоды. Если в настоящее время в городе наблюдается потепление, но уже в течение нескольких дней ожидается резкое похолодание – коммунальщики заранее посыпают реагентами территории, чтобы избежать замерзания ранее растаявшего снега. В результате таких действий на дорогах образуется кашеобразная субстанция, которую спокойно счищают дворники.
Кроме того, Мамчур рассказал о вреде реагентов для людей, домашних питомцев и окружающей среды. Так, сама по себе соль не вредит почве, однако может оказывать негативное влияние на лапы животных, кожаную обувь и металлические детали автомобилей. Чтобы избежать неприятных последствий специалист призвал тщательно мыть лапы питомцев после прогулки, протирать обувь по возвращении домой и чаще отвозить автомобиль в автомойку.
Вместе с тем собеседник рассказал, что вред для природы может возникать в том случае, если реагенты начинают смешиваться со средством для чистки стёкол автомобилей и кусочками резины с шин. При таком смешении возникает химическая реакция.
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«Посыпают не просто иногда смесью песка с солью, а, допустим, гуляя по парку, вы могли видеть маленькие частички гравия. Эту крошку тоже добавляют, и она является довольно серьёзным противоскользящим средством», – рассказал Мамчур.
Кроме того, Мамчур рассказал о вреде реагентов для людей, домашних питомцев и окружающей среды. Так, сама по себе соль не вредит почве, однако может оказывать негативное влияние на лапы животных, кожаную обувь и металлические детали автомобилей. Чтобы избежать неприятных последствий специалист призвал тщательно мыть лапы питомцев после прогулки, протирать обувь по возвращении домой и чаще отвозить автомобиль в автомойку.
Вместе с тем собеседник рассказал, что вред для природы может возникать в том случае, если реагенты начинают смешиваться со средством для чистки стёкол автомобилей и кусочками резины с шин. При таком смешении возникает химическая реакция.
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Анастасия Чинкова