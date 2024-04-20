Эксперты выяснили, сколько шашлыка за один раз готовы съесть россияне

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Почти 40% россиян готовы за один раз съесть полкилограмма шашлыка и даже больше. Информация следует из базы Россельхозбанка, имеющейся у РИА Новости.
По данным опроса, если мясо будет вкусным и его приготовят близкие люди, в таком случае его можно съесть в любых количествах, «предела нет». Четверть респондентов за раз готовы съесть максимум 350 граммов шашлыка, каждый пятый опрошенный — не более 200 граммов, а двенадцать процентов россиян могут осилить до полкило мяса.
Выяснилось, что лучше всего для этого блюда подходит свинина. Второе место занимают курица и индейка, замыкает тройку лидеров баранина. В топ-5 входят говядина и различные виды рыбы. Только 5% опрошенных заявили, что если и едят шашлык, то только из овощей или грибов.
В качестве дополнительных ингредиентов, которые сделают поедание шашлыка еще вкуснее, россияне выбрали соус, лук и алкоголь. А приятная компания, по мнению респондентов, только усилит наслаждение от блюда.
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Выяснилось, что лучше всего для этого блюда подходит свинина. Второе место занимают курица и индейка, замыкает тройку лидеров баранина. В топ-5 входят говядина и различные виды рыбы. Только 5% опрошенных заявили, что если и едят шашлык, то только из овощей или грибов.
В качестве дополнительных ингредиентов, которые сделают поедание шашлыка еще вкуснее, россияне выбрали соус, лук и алкоголь. А приятная компания, по мнению респондентов, только усилит наслаждение от блюда.
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Екатерина Коршунова