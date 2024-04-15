Ещё семь подмосковных водных горок и каруселей прошли проверку на безопасность

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Сотрудники Управления Гостехнадзора Минэкологии на прошлой неделе проверили семь аттракционов в местах их эксплуатации. Нарушений законодательства в работе развлекательных средств выявлено не было, сообщили в пресс-службе министерства.
«Сотрудники Гостехнадзора проверяют не только карусели, но и водные горки. Аквапарки, санатории и бассейны, где установлены такие сооружения, проверяют постоянно. Конструкция должна иметь защищенные борта, а на покрытии во избежание травм у посетителей не должно быть сколов и выбоин», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.Он напомнил, что к аттракционам относятся развлекательные технические средства, зимние горки и тюбинговые трассы, водные горки. Они должны проходить своевременную проверку и поддерживаться владельцами в исправном состоянии.
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