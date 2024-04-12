«Если экипаж не против»: пилот объяснил, когда можно заниматься сексом в самолёте

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Экс-пилот Nordwind Максим Пырков заявил, что заниматься сексом на борту самолета можно, если экипаж не против. Об этом Пырков сообщил в эфире YouTube-шоу «CLASS — портал про знание!».
Бывший командир воздушного судна отметил, что ранее сталкивался с подобным случаем и дал разрешение на интимную близость в полете. По его словам, к нему подошла бортпроводница и сообщила, что среди пассажиров есть молодожёны, которые хотят заняться сексом на борту самолёта.
Свою просьбу пара объяснила тем, что для них это своеобразная «галочка», однако мешать они никому не хотят, поэтому просят у экипажа разрешения. Пилот пояснил, что интим в самолете — это «не курение», поэтому он не отказал молодоженам в их просьбе.
Пырков поделился, что в правилах разрешение или запрет на секс на борту обычно не прописывают, поэтому члены экипажа могут самостоятельно решать эти вопросы.
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Свою просьбу пара объяснила тем, что для них это своеобразная «галочка», однако мешать они никому не хотят, поэтому просят у экипажа разрешения. Пилот пояснил, что интим в самолете — это «не курение», поэтому он не отказал молодоженам в их просьбе.
Пырков поделился, что в правилах разрешение или запрет на секс на борту обычно не прописывают, поэтому члены экипажа могут самостоятельно решать эти вопросы.
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Екатерина Коршунова