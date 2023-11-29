«Ъ»: ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию Pussy Riot

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе участниц панк-группы Pussy Riot на запрет регистрации их российского НКО «Зона права» постановил взыскать с России более €24 тыс. в качестве компенсации. Об этом пишет «Коммерсантъ».
В регистрации было отказано из-за несоответствия поданных документов и статуса организации, которая должна была оказывать помощь заключённым. ЕСПЧ в итоге пришёл к выводу, что указанные неточности в документах не являются основанием для отказа в регистрации.
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