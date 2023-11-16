ФАС инициировала антикартельные проверки 12 производителей яиц и курятины

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ начала антикартельные проверки 12 производителей куриного мяса и яиц в разных регионах страны. Это связано с недавним повышением цен на эти продукты.
В случае обнаружения подобных нарушений, ФАС возбудит антимонопольные дела и применит к компаниям-нарушителям карательные меры.
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