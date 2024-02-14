ФАС возбудила дело против «Яндекса» из-за рекламы услуг по студенческим работам

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По данным ведомства, размещать рекламу услуг по подготовке работ для прохождения государственной научной аттестации или экзаменов в образовательных учреждениях запрещено на законодательном уровне. Если Федеральная антимонопольная служба установит факты нарушений, «Яндекс» привлекут к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.
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