Финская АЭС «Олкилуото-3» второй раз приостановила работу





Производство электроэнергии на АЭС было прервано в 14:35 по мск. Предварительно, остановка работы была связана с тестовыми проверками сетей.В настоящее время специалисты устанавливают точные причины, по которым произошел сбой. Прежде финская АЭС уже приостанавливала работу. Сведения о неполадках были обнародованы 19 ноября. Специалисты выяснили, что проблемы возникли в турбинной установке. АЭС возобновила работу в полном объеме 21 ноября.Примечательно, что станция производит около 30% энергии, которую использует страна.Словакия не поддержит пункт о ядерном топливе в пакете антироссийских санкцийФинская АЭС «Олкилуото-3» приостановила свою работуЗять директора Балаковской АЭС Бессонова сбил двух девочек на пешеходном переходе в Москве