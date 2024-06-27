Физик Зельников посоветовал всем россиянам установить молниеотводы

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Городские квартиры надёжно защищены от удара молнии, а сельским жителям, чтобы обезопасить себя во время грозы, следует установить молниеотвод.
Об этом заявилPravda.Ru главный специалист отделения теоретической физики Физического института им. П. Н. Лебедева РАН Максим Зельников.
Впрочем, молниеотвод, по его словам, не даёт стопроцентной гарантии от отключения электричества.
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«Если молниеотвода нет, то электрический ток может побежать по сети. И человек, который, например, сидит за компьютером или пользуется каким-то электроприбором, может пострадать, если удар придётся именно в электрическую сеть. Дело в том, что обычно молния ударяет в предметы, проводящие электричество. Но если есть молниеотвод, этого не произойдёт», – заверил учёный в беседе с Pravda.Ru.
Впрочем, молниеотвод, по его словам, не даёт стопроцентной гарантии от отключения электричества.
«Даже если у вас есть молниеотвод, и молния ударяет не в ваш дом, а, например, в вышку электропередачи в нескольких десятках километров, всё равно происходит скачок напряжения в сети. Какая-нибудь чувствительная электроника может вылететь, компьютер – отключиться. Поэтому во время сильных гроз, если в доме нет специальных защитных устройств, которые смягчают скачки напряжения, электронику безопаснее отключить», – посоветовал собеседник Pravda.Ru.При этом учёный подчеркнул, что мобильный телефон молнии не притягивает даже во время разговора. Её просто нужен какой-то проводящий предмет, поднятый максимально высоко над поверхностью земли.
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Лора Луганская