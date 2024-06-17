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ФМБА России перешло под руководство Путина

Путин вывел ФМБА из-под ведомства Минздрава РФ под свое управление
17 июня 2024, 11:57
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) теперь подчиняется напрямую президенту России Владимиру Путину. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Установить, что руководство деятельностью Федерального медико-биологического агентства осуществляет президент Российской Федерации», – сказано в указе.

Ранее ФМБА подчинялось Минздраву как ведомству, которое курирует российское правительство. В ведении Минздрава ФМБА было до декабря 2020 года, тогда же кабмин стал курировать работу Росздравнадзора.



До этого сообщалось, что ФМБА разработало прототип аналога самого дорогого препарата в мире. Лекарство создано для пациентов, которые страдают спинальной мышечной атрофией (СМА).

Также специалисты агентства рассказали, как закаливание помогает от гриппа и для кого оно опасно. Подробности в материале «Радио 1».

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Стало известно, в каких условиях содержится в СИЗО арестованный замминистра обороны Иванов
Mash: арестованный замминистра обороны Иванов сильно похудел в СИЗО
17 июня 2024, 12:19

Фото: РИА Новости/лья Питалев

Арестованный по делу о взятке замминистра обороны Тимур Иванов сильно похудел в СИЗО, но на здоровье не жалуется. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Согласно информации источника, он отбывает срок в двухместной камере с телевизором. В камере вместе с Ивановым содержится еще один человек.

По словам адвоката, экс-чиновник читает много классической литературы. За всё время ареста к нему не допустили родных.

20 июня текущего года у задержанного Иванова состоится заседание о продлении меры пресечения.

Напомним, замминистра обороны России Тимура Иванова арестовали по делу о взяточничестве. Решение вынес Басманный суд Москвы. Иванову грозит до пятнадцати лет тюремного заключения.

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«Такие фестивали очень важны»: Как в Подмосковье прошёл традиционный праздник Сабантуй
17 июня 2024, 12:19

Фото: Радио 1

На выходных в Центральном парке городского округа Люберцы прошёл ежегодный народный «праздник плуга» — Сабантуй, который собрал более 30000 жителей и гостей Подмосковья.
Фестиваль был организован Региональной татарской национально-культурной автономией Московской области (РТНКА МО) при поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья.

«В Подмосковье — около 130 национальных общественных объединений, и такие фестивали очень важны. Они способствуют укреплению дружеских межнациональных связей, знакомят людей с традициями и культурой разных народов», — сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Фото: Радио 1

На территории парка стояли разные палатки с национальными сладостями, игрушками, одеждой, сообщил корреспондент «Радио 1».

Также проходили различные игры и состязания.

Участник игры «Прыжки в мешке» Арсен Аюпов рассказал корреспонденту «Радио 1» о своих впечатлениях.

«Мы приехали всей семьей: мама, папа и две дочери. Мы сами татары, родом из Башкирии, но живем давно в Москве, поэтому с удовольствием посещаем все Сабантуи. Сюда нас пригласили наши друзья-организаторы. Только что попрыгали в мешках. Жена меня обогнала, но об этом мы дома поговорим!» — поделился с корреспондентом «Радио 1» Арсен Аюпов.

Фото: Радио 1

Отдельная локация была для раздачи традиционного татарского чая и вкуснейшего чак-чака. Порция выдавалась всем желающим по qr-коду.

«Наши партнеры расфасовали 20 тысяч брикетиков чак-чака, примерно по 35 грамм каждый, и все это раздаётся на чайной поляне фестиваля. Также там приготовлено 30 тысяч порций фирменного татарского чая. У нас стоит 750-литровый самовар — такого больше нет нигде в мире», — рассказал продюсер фестиваля «Сабантуй» Азат Галямшин корреспонденту «Радио 1».

Фото: Радио 1

В спортивном квартале «Сабантуя» проходили традиционные соревнования по армрестлингу. Поучаствовать мог каждый, предварительно пройдя регистрацию. А чтобы спортсмены были примерно в равных условиях, для них созданы категории: юниоры, мужчины (до 75 кг), мужчины (до 90 кг), мужчины (свыше 90 кг), девушки, ветераны.

На фестивале была развернута палатка Волонтеров Подмосковья, где желающие могли присоединиться к изготовлению всего необходимого для наших бойцов в зоне СВО.

«Здесь у нас сегодня работают волонтеры серебряного возраста «Домашний очаг». Вяжем маскировочные сети, собираем нашлемники для снайперов. Также изготавливаем сухие армейские души - когда нет воды, они очень хорошо помогают освежиться на фронте. К нам сегодня приходит много посетителей. Заходят детки, пробуют своими ручками сделать сухой душ, пишут письма солдатам, рисуют рисунки. Все это мы отвозим сами в зону спецоперации, передаем ребятам лично в руки», — рассказала руководитель Центра поддержки участников СВО и их семей в г.о. Люберцы Алеся Даврамова.

Фото: Радио 1

На главной сцене на протяжении всего праздника выступали артисты, профессиональные и самодеятельные коллективы.

По традиции, на фестивале передали эстафету в виде скачущего коня с всадником следующему городскому округу, который примет «Сабантуй». В 2025-м им станут Химки.

«Несколько площадок для проведения праздника у нас уже есть в рассмотрении. Помимо того, что мы переняли эстафету — символ, мы принимаем ответственность праздника. Конечно, постараемся не подвести и провести Сабантуй в духе сотрудничества и дружбы», — сказал корреспонденту «Радио 1» председатель татарской национальной автономии городского округа Химки Ильяс Бибарсов.


Фото: Радио 1

Председатель духовного управления мусульман Подмосковья, муфтий Московской области Рушан Аббясов отметил в разговоре с корреспондентом «Радио 1», что миссия праздника – сохранить традиции и культуры разных народов, мирно проживающих в России. Муфтий Подмосковья поблагодарил губернатора Андрея Воробьёва и правительство Московской области за помощь и поддержку в организации мероприятия.

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Каширский подъезд пробился в следующий этап областного конкурса
17 июня 2024, 12:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Каширский конкурсант вышел в следующий отборочный тур после второго этапа Московского областного смотра-конкурса «Лучший подъезд Подмосковья». Речь идёт о подъезде № 3 дома 7/2 по улице Победы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Он борется за награды в номинации «Лучший отремонтированный подъезд». Объект осмотрела выездная комиссия. В её составе были представители Министерства ЖКХ Московской области, администрации городского округа, технадзора, управляющей компании «Жилресурс» и жителей. Они проверили состояние подъезда на соответствие заявленной конкурсной документации», - говорится в сообщении.
Участвующий в областном смотре-конкурсе объект отремонтировали в прошлом году в рамках губернаторской программы «Мой подъезд». В соответствии с этой программой управляющая компания выполнила в 2023 году ремонт 13 подъездов многоэтажных домов микрорайона Кашира-3.

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#конкурс
#подмосковье
#московская область
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Жителей Каширы наградили за вклад в развитие комфортной среды
17 июня 2024, 12:15

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

День села отметили в Домнинском территориальном отделе городского округа Кашира, в ходе праздника активным жителям были вручены благодарственные письма, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Важность работы местных жителей по преобразованию своей малой Родины отметила замглавы городского округа Ольга Чуракова.

«Этой земле есть, кем гордиться и чем гордиться. Жители территориального отдела Домнинский вкладывают свои силы, свой труд в то, чтобы наши сельские территории становились комфортнее и красивее», — сказала Ольга Чуракова.
Активным жителям вручили благодарственные письма от главы округа за общественную работу, вклад в развитие комфортной среды и профессионализм. Кроме того, были вручены благодарности и грамоты от окружного Совета депутатов и Мособлдумы. В числе награждённых — Мария Макарова, Сергей Елисеев, Валентина Горлова и др.

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#праздник
#комфорт
#награды
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Свыше четырех тысяч школьников Подмосковья будут изучать инженерию
17 июня 2024, 12:15

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Свыше 4 тысяч школьников Подмосковья будут изучать инженерию в новом учебном году. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В новом учебному году проект «Инженеры будущего» охватит свыше 150 школ.

«Проект нацелен на подготовку инженерных кадров и технологических лидеров среди учащихся общеобразовательных школ региона. Один из ключевых курсов, «БиоТех: создаем будущее среды обитания», в новом учебном году будет направлен на изучение современных биотехнологий и их применение для улучшения качества жизни. Учащиеся познакомятся с последними достижениями в области экологии», — поделились в пресс-службе.


Стоит отметить, что в конце учебного года школьники смогут подготовить проекты, которые будут представлены на Национальной технологической олимпиаде.

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#минобразования мо
#обучение
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В Подмосковье оптимизировали работу шести светофоров
17 июня 2024, 11:57

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Работу шести светофоров, регулирующих проезд по трем шоссе в Московской области, оптимизировали на прошлой неделе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В частности, в Щёлкове отладили работу трёх пешеходных светофоров на Фряновском шоссе: у дома №130, автобусной остановки «Фабрика» и у поворота на школу №27. В Серпухове режим работы светофоров поменяли на Борисовском шоссе — на пересечении с улицей Мишина», — говорится в сообщении.
Кроме того, были отрегулированы два светофора на Носовихинском шоссе в городе Электроугли: на перекрёстках с трассой М-12 и с улицей Малое Васильево. В результате оптимизации работы светофоров время проезда по всем трём шоссе было увеличено.

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#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
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В Котельниках начали строить воспитательно-образовательный комплекс
17 июня 2024, 11:12

Фото: телеграм-канал Сергея Жигалкина

В Котельниках приступили к строительству самого ожидаемого социального объекта – воспитательно-образовательного комплекса в микрорайоне Опытное поле. Подрядчик уже вышел на стройплощадку, сообщил глава городского округа Сергей Жигалкин.
«ВОК будет включать общеобразовательную школу на 2,1 тыс. учащихся и детсад на 350 малышей. Уже выполнены проектно-изыскательные работы. Подрядная организация АО «МСУ-1» вышла на строительную площадку. Завершаются работы по выносу сетей. После их завершения темпы строительства будут увеличены», – написал Жигалкин в своём телеграм-канале.
Он напомнил, что образовательное учреждение возводят в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

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#котельники
#строительство
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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье проведут ярмарки вакансий на 19 площадках
17 июня 2024, 11:08

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства будет проходить в Московской области с 24 по 30 июня, мероприятия будут проводиться на 19 площадках, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«19 площадок, сотни работодателей, тысячи вакансий — это прекрасная возможность для соискателей найти работу мечты в своем регионе, а для выпускников школ, колледжей и вузов — это возможность познакомиться с востребованными профессиями на рынке труда», — отметила первый зампред правительства региона Людмила Болатаева.
Она добавила, что ярмарки вакансий охватят около трети Подмосковных округов.

18 площадок будут организованы в офлайн-режиме, а одна — в виртуальном: онлайн-ярмарка будет организована Центром занятости Подмосковья 26 июня.

В министерстве отметили, что основные мероприятия запланированы на 28 июня — в этот день будут работать три крупные площадки. Режим работы всех ярмарок трудоустройства — с 10 утра до 14:00.

Подробная информация о мероприятиях размещена на странице Центра занятости Подмосковья в сети «ВКонтакте».

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#московская область
#подмосковье
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В подмосковное приложение «Народный инспектор» добавили пункт о лесных пожарах
17 июня 2024, 10:52

Фото: iStock/gorodenkoff

Жители Московской области получили возможность сообщать о нарушениях пожарной безопасности в лесах через раздел «Народный инспектор» мобильного приложения «Добродел», сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Новая функция «Народного инспектора» позволяет жителям сообщать о пожарах и разведении костров в лесах, а также о въезде транспорта на территорию леса. Информация, отправленная через приложение, будет автоматически передаваться в ближайшее лесничество», — отметила глава регионального министерства Надежда Куртяник.
В ведомстве пояснили, что сигнал о нарушении будет поступать лесничим в течение 15 минут с момента отправки в виде задания через ресурс «Проверки Подмосковья».

Для отправки сигнала нужно в мобильном приложении «Добродел» выбрать блок «Услуги», вкладку «Решаем проблемы вместе», а там — раздел «Народный инспектор». Затем нужно записать короткий видеоролик с информацией о нарушении и в описании выбрать категорию «Предупреждение и тушение лесных пожаров». Место происшествия будет определено автоматически.

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