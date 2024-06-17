ФМБА России перешло под руководство Путина

Фото: Сайт Кремля
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) теперь подчиняется напрямую президенту России Владимиру Путину. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Установить, что руководство деятельностью Федерального медико-биологического агентства осуществляет президент Российской Федерации», – сказано в указе.
Ранее ФМБА подчинялось Минздраву как ведомству, которое курирует российское правительство. В ведении Минздрава ФМБА было до декабря 2020 года, тогда же кабмин стал курировать работу Росздравнадзора.
До этого сообщалось, что ФМБА разработало прототип аналога самого дорогого препарата в мире. Лекарство создано для пациентов, которые страдают спинальной мышечной атрофией (СМА).
Также специалисты агентства рассказали, как закаливание помогает от гриппа и для кого оно опасно. Подробности в материале «Радио 1».
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Никита Кротов