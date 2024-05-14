«Фонтанка»: Могилу Евгения Пригожина залили бетоном

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Могилу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Пороховском кладбище залили бетоном, об этом сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, могилу петербургского бизнесмена готовят к преображению. Предположительно, на этом месте появится монумент.
«Фонтанка» напоминает, что 1 июня у Пригожина день рождения. Предпринимателю исполнилось бы 63 года. Вероятно, его новую могилу откроют именно к этой дате.
Около месяца назад в Краснодарском крае появился памятник Евгению Пригожину и Дмитрию Вагнеру Уткину. Погибшие в авиакатастрофе изображены в полный рост.
Напомним, трагедия, унесшая жизнь Евгения Пригожина произошла 23 августа 2023 года. Бизнес-джет, на котором летел бизнесмен с командой, потерпел крушение, все его пассажиры погибли.
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«Фонтанка» напоминает, что 1 июня у Пригожина день рождения. Предпринимателю исполнилось бы 63 года. Вероятно, его новую могилу откроют именно к этой дате.
Около месяца назад в Краснодарском крае появился памятник Евгению Пригожину и Дмитрию Вагнеру Уткину. Погибшие в авиакатастрофе изображены в полный рост.
Напомним, трагедия, унесшая жизнь Евгения Пригожина произошла 23 августа 2023 года. Бизнес-джет, на котором летел бизнесмен с командой, потерпел крушение, все его пассажиры погибли.
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Евгения Парфентьева