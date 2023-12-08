Французский миллиардер намерен усыновить садовника и завещать ему состояние

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80-летний наследник модного дома Hermès Николя Пуэш намерен усыновить своего садовника, чтобы оставить ему все свое состояние. Об этом пишет El País.
80-летний одинокий французский миллиардер Николя Пуэш сейчас проживает в Швейцарии. В его владении находится 5,7% акций Hermès, а его состояние оценивается примерно в 10 миллиардов евро.
Изначально он планировал оставить свое состояние благотворительному фонду Исократа. Однако в начале декабря стало известно, что еще в 2022 году он направил своему адвокату письмо, в котором утверждал, что он намерен усыновить своего садовника и оставить все состояние ему.
Фонд Исократа выразил глубокие сожаления по поводу данного решения Пуэша. И теперь деятельность организации находится под угрозой.
При этом на данный момент процедура изменения завещания еще не завершена. Пока неизвестно, сколько денег получит садовник миллиардера.
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Изначально он планировал оставить свое состояние благотворительному фонду Исократа. Однако в начале декабря стало известно, что еще в 2022 году он направил своему адвокату письмо, в котором утверждал, что он намерен усыновить своего садовника и оставить все состояние ему.
При этом на данный момент процедура изменения завещания еще не завершена. Пока неизвестно, сколько денег получит садовник миллиардера.
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Элина Позднякова