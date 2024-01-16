ФСБ провела повторную экспертизу по делу Беркович об оправдании терроризма

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Специалисты экспертной службы ФСБ провели повторную экспертизу по делу режиссёра Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, которых обвиняют в оправдании терроризма в театральной постановке «Финист — Ясный сокол». Об этом пишет «Коммерсантъ».
Напомним, что речь идёт о спектакле, в котором рассказывается про женщин, знакомящихся с представителями радикального ислама через соцсети.
Эксперт-криминалист Светлана Мочалова сообщила, что при новой проверке оправдание терроризма через постановку подтвердилось. По её словам, Беркович и Петрейчук романтизировали образ террориста, чтобы представить его более привлекательным для женщин.
Также сотрудник ФСБ обвинила авторов спектакля в дискриминации русских мужчин, а также подчеркнула, что представленный в постановке шариатский брак подразумевает то, что женщина больше никогда не сможет вернуться к привычной традиционной семейной жизни.
Ранее решением суда срок ареста Беркович и Петрейчук был продлён до 10 марта.
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Эксперт-криминалист Светлана Мочалова сообщила, что при новой проверке оправдание терроризма через постановку подтвердилось. По её словам, Беркович и Петрейчук романтизировали образ террориста, чтобы представить его более привлекательным для женщин.
Ранее решением суда срок ареста Беркович и Петрейчук был продлён до 10 марта.
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Анастасия Чинкова