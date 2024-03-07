ФСБ рассекретила подробности о работе группы легендарного разведчика Кузнецова

Федеральная служба безопасности России рассекретила архивные данные о работе легендарного разведотряда «Победители», действовавшего во время Великой Отечественной войны на протяжении двух лет на временно оккупированной территории Украинской ССР и Польши, и участником которого был Герой Советского Союза, разведчик Николай Кузнецов, в 1944 году погибший от рук украинских националистов.