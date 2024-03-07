ФСБ рассекретила подробности о работе группы легендарного разведчика Кузнецова

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Федеральная служба безопасности России рассекретила архивные данные о работе легендарного разведотряда «Победители», действовавшего во время Великой Отечественной войны на протяжении двух лет на временно оккупированной территории Украинской ССР и Польши, и участником которого был Герой Советского Союза, разведчик Николай Кузнецов, в 1944 году погибший от рук украинских националистов.
Опергруппа 4-го Управления НКВД–НКГБ СССР начала свою работу в середине мая 1942 года, а спустя два года, в начале лета 1944-го, вышла в расположение частей Красной армии.
За это время «Победители» провели в глубоком тылу противника порядка 120 боевых операций, уничтожив около 12 тысяч гитлеровцев и их пособников, ликвидировав 11 немецких генералов и высших чиновников оккупационной администрации и подорвав около 80 эшелонов с живой силой, техникой и военным имуществом.
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Фото: Пресс-служба ФСБ РФ
«Участники группы Николая Кузнецова совершили несколько дерзких операций по ликвидации немецких военачальников и крупных нацистских руководителей оккупационного режима на Украине, а также не раз добывали ценную разведывательную и контрразведывательную информацию. Боевыми операциями Николая Кузнецова лично руководил командир опергруппы, полковник ГБ Дмитрий Медведев. В начале марта 1944 года Николай Кузнецов трагически погиб от рук украинских националистов», — отметили в пресс-службе ФСБ России.Читайте также:
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Артем Путинцев