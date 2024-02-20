ФСБ: В России появилось новое правило при вывозе детей за границу

Фото: ФСБ РФ
Российские дети не смогут пересечь границы с Абхазией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Осетией только по свидетельству о рождении. В метрике должна быть отметка о российском гражданстве, пояснили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Челябинской области.
Новое правило затрагивает только детей, которые выезжают, имея свидетельство о рождения. Наличие заграничного паспорта не меняет существующего порядка выезда.
Для того, чтобы беспрепятственно пересечь границы указанных стран, дети младше 14 лет должны соблюсти одно из условий: либо иметь отметку о гражданстве в метрике о рождении, либо сведения о детях должны быть указаны в документах родителей (в российском, зарубежном, дипломатическом или служебном паспорте).
Погранслужба сообщает, что с января нынешнего года только при выезде из Челябинской области установлено более 145 случаев, когда детей вывозили за рубеж по свидетельствам о рождении без отметки о российском гражданстве.
Ранее малолетним детям при пересечении границы не требовались документы, подтверждающие гражданство РФ. Теперь же перечень таких документов утвержден указом президента России от 22 ноября 2023 года.
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«С 1 марта текущего года в случае отсутствия отметки, подтверждающей наличие гражданства Российской Федерации, несовершеннолетним гражданам будет отказано в выезде за пределы России», – рассказали в ведомстве.
Погранслужба сообщает, что с января нынешнего года только при выезде из Челябинской области установлено более 145 случаев, когда детей вывозили за рубеж по свидетельствам о рождении без отметки о российском гражданстве.
Ранее малолетним детям при пересечении границы не требовались документы, подтверждающие гражданство РФ. Теперь же перечень таких документов утвержден указом президента России от 22 ноября 2023 года.
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Сергей Калугин