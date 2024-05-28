FT: сотни западных компаний отказались от планов ухода из России

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Сотни западных компаний, которые ранее объявили об уходе из России из-за украинского конфликта, изменили свои планы и продолжили вести бизнес в РФ. Об этом пишет газета Financial Times.
Отмечается, что пересмотр планов произошёл по нескольким причинам. Во-первых, это рост потребительской активности, а, во-вторых, бюрократические преграды. В частности, речь идёт о скидке на активы из недружественных стран и дополнительных налогах при уходе с российского рынка.
Один из руководителей, который работает с западными компаниями в России заявил, что после объявления об уходе им были даны на выбор покупатели их бизнеса в стране, которые оказались для них неприемлемы.
Издание отмечает, что с 2022 года на российском рынке остались свыше 2,1 тысяч международных компаний, включая Unilever, Nestle, Avon, Philip Morris и другие. При этом порядка 1,6 тысяч покинули рынок или временно свернули деятельность в России.
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Один из руководителей, который работает с западными компаниями в России заявил, что после объявления об уходе им были даны на выбор покупатели их бизнеса в стране, которые оказались для них неприемлемы.
Издание отмечает, что с 2022 года на российском рынке остались свыше 2,1 тысяч международных компаний, включая Unilever, Nestle, Avon, Philip Morris и другие. При этом порядка 1,6 тысяч покинули рынок или временно свернули деятельность в России.
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Анастасия Чинкова