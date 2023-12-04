Гарри Каспарова* оштрафовали за несоблюдение закона об иноагентах

Хамовнический суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.