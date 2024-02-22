Гендиректор КПО «Восток» Крицкий рассказал о новшествах в разделении мусора

Людмила Навальная, мать Алексея Навального*, обратилась опубликовала в социальных сетях видео, в котором рассказала о поездке в морг Салехарда в среду, 21 февраля, со следователями, которые показали ей тело сына. Она также упомянула, что подписала медицинское свидетельство о его смерти.