Гендиректор КПО «Восток» Крицкий рассказал о новшествах в разделении мусора

Фото: Виталий Сид
Студенты обсудили в Егорьевске разделение мусора на стекло, пластик, дерево и другие материалы с гендиректором комбината по переработке отходов «Восток» Игорем Крицким. Молодёжь и представители бизнеса обменялись знаниями в рамках мероприятия «Открытый микрофон».
«Раздельный сбор мусора – достаточно новое направление для нас, так как до 2016 года всё просто скидывали в один контейнер. Разделение на семь или шесть фракций – сложная модель, и она не нужна. Есть люди, которые трепетно относятся к раздельному сбору мусора и отдельно собирают кассовые чеки, чтобы потом отвезти их на утилизацию, но большая часть населения об этом не задумывается», – рассказал Крицкий.Сегодня существует разделение мусора на смешанные и перерабатываемые отходы.
«Многие люди перед тем, как выбросить в контейнер для раздельного сбора полезную фракцию, моют её. Они понимают, что, если она будет загрязнена, перерабатывающее предприятие будет вынуждено тратить больше ресурсов, чтобы её подготовить и отмыть», – отметил Крицкий.На предприятии КПО «Восток» разработаны технологии, с помощью которых в компьютер водятся данные по тому типу отходов, который нужно отобрать. Тогда, например, пластик можно будет легко обнаружить и отделить от остальных. Это работающее на спектральном анализе устройство называется оптический сепаратор.
«Мы первые в России, кто начал извлекать из потока мусора упаковочные пакеты типа «тетрапак». Их переработки как таковой не было, и это была проблема. Теперь с нашей помощью появилось направление его переработки», – подчеркнул генеральный директор КПО «Восток».Он напомнил, что человек, заметивший, как мусорные контейнеры для раздельного сбора загружают в мусоровоз вместе, он может отправить фото с жалобой на сайт регионального перевозчика. За это предусмотрено получить крупное вознаграждение.
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Лора Луганская