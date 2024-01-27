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Генеральный прокурор Техаса отказался выполнять указания Белого дома

CBS News: Генпрокурор Техаса отказался выполнять указания Белого дома
27 января 2024, 06:15
Фото: iStock/welcomia

Фото: iStock/welcomia

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон окончательно отверг указание администрации Белого дома предоставить полный доступ сотрудникам пограничной службы к границе с Мексикой.
По информации CBS News, Министерство внутренней безопасности США настаивало на выполнении указания до пятницы, 26 января. Тем не менее Пакстон предоставил письменный отказ.

В документе отмечается, что Техас предпримет все необходимые меры для защиты от попыток администрации Джо Байдена «подорвать конституционное право штата на самооборону».


Несколько дней назад Пакстон выразил свое мнение в соцсетях, утверждая, что Верховный суд и Белый дом не противостоят иностранному вторжению в США.

Таким образом, Пакстон отреагировал на решение Верховного суда США, который 22 января признал необходимость убрать проволочные заграждения в Техасе на границе с Мексикой.

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В Минобороны рассказали о поставках новой техники в ВС России
Криворучко: в 2023 году ОПК поставил в ВС России 98,8 % новой техники от плана
27 января 2024, 05:56

Фото: iStock/3D_generator

В 2023 году предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России поставили в Вооруженные силы страны 98,8% новой военной техники по плану. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, передает ТАСС.
«В прошлом году организации ОПК выполнили 98,8% плановых обязательств по поставке новой техники и 99,8% в части проведения ремонтных работ», — отметил он в рамках Единого дня приемки военной продукции.
Криворучко также отметил, что общий объем финансирования государственного оборонного заказа вырос вдвое за последние два года, а в 2023 году увеличился на 24%.

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#украина
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Госдеп одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16
Пентагон: Госдеп одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16
27 января 2024, 05:29

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Государственный департамент США выразил одобрение возможной продажи Турции истребителей F-16, комплектов модернизации и прочего вооружения на общую сумму 23 миллиарда долларов. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, передает ТАСС.
В соответствии с данным решением американского внешнеполитического ведомства, предполагаемая сделка включает в себя продажу 40 новых истребителей F-16, модернизацию 79 существующих машин, а также закупку запчастей и различных систем, включая навигацию и связь.

Ранее турецкие власти обратились с запросом о предоставлении разрешения на данные приобретения у Соединенных Штатов. Это решение Госдепартамента было принято после того, как Турция связала вопрос о приобретении истребителей F-16 с запросом Швеции на вступление в НАТО.

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#рф
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Антонов заявил о подъеме нацизма в Европе
Антонов: нацизм становится чуть ли не гордостью ряда течений и партий в Европе
27 января 2024, 04:53

Фото: istockphoto/butenkow

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что нацизм в современной Европе начинает становиться почти гордостью определенных течений и партий, несмотря на его осуждение и запрет после Нюрнбергских процессов.
Об этом дипломат сообщил на мероприятии в дипломатической миссии, посвященном 80-летию снятия блокады Ленинграда, передает РИА Новости.

Антонов подчеркнул, что нацизм был осужден и запрещен в Нюрнберге, однако в современной политической обстановке наблюдается тенденция к его принятию некоторыми политическими силами.

Дипломат также выразил благодарность и уважение к тем, кто пожертвовал своей жизнью во Второй мировой войне, особенно во время блокады Ленинграда, подчеркнув важность сохранения памяти об этих событиях.

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#антонов
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США предлагают Киеву оборонительную стратегию, пишут СМИ
WP: США после провала «контрнаступа» предлагают Киеву оборонительную стратегию
27 января 2024, 04:28

Фото: istock / Andrii Atanov

Администрация президента США Джо Байдена пересматривает свою стратегию в отношении Украины после неудачного контрнаступления со стороны украинских сил.
Согласно информации газеты Washington Post, новый план фокусируется не на попытках захвата новых территорий, а на предоставлении Киеву поддержки в противостоянии возможным новым атакам.

Издание отмечает, что администрация стремится помочь Украине отразить возможные новые наступления со стороны России, одновременно направляя усилия на достижение долгосрочной цели укрепления военной и экономической мощи страны.

По информации издания, учитывая опыт неудачного контрнаступления в прошлом году, планируется избежать попыток осуществить крупные наступления на всех фронтах сразу.

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#страны
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#администрация
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В России задумались о создании межрегионального автокластера
Правительство РФ обсуждает идею создания межрегионального автокластера в России
27 января 2024, 03:59

Фото: iStock/Fahroni

Власти России активно рассматривают идею формирования автомобильного кластера, охватывающего Санкт-Петербург, Ленинградскую и Калужскую области.
Об этом сообщил министр экономического развития страны Максим Решетников в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным и членами правительства, как сообщает агентство «Интерфакс».

Решетников отметил, что на данный момент ведется обсуждение данного проекта с участием Минпромторга и региональных властей. Глава ведомства подчеркнул необходимость разрешения вопроса по использованию простаивающих территорий двух автомобильных производств в Санкт-Петербурге.

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#страны
#министр
#петербург
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В США рассказали о влиянии конфликта в Техасе на позиции Байдена
В США заявили, что конфликт в Техасе может навредить Байдену
27 января 2024, 03:47

Фото: IStock/kieferpix

Экс-советник в российско-американской президентской комиссии при Госдепе Джеймс Карден считает, что конфликт между властями Техаса и федеральным правительством США в связи с миграционным кризисом «рано или поздно» найдет свое разрешение, передает РИА Новости.
Тем не менее, он предупредил, что эта ситуация может оказать отрицательное воздействие на политическую позицию американского лидера Джо Байдена в преддверии президентских выборов.

Карден подчеркнул, что, с его точки зрения, эта проблема может негативно сказаться на образе Байдена в преддверии выборов. В то же время он выразил уверенность в том, что рано или поздно ситуация в Техасе приобретет разрешение.

Противостояние между Национальной гвардией Техаса и федеральной пограничной службой продолжается уже несколько дней, в связи с разногласиями по демонтажу заграждений на границе с Мексикой. Местные нацгвардейцы считают, что федеральные власти не оказывают достаточной помощи в решении проблемы нелегальной миграции, поэтому они вынуждены принимать ситуацию в свои руки.

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#приговор
#байден
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После циклона начала работать паромная переправа между Сахалином и материком
27 января 2024, 03:31

Фото: istockphoto/Pavel Sipachev

Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая материковую часть России с островом Сахалин, вновь начала функционировать. Её работа была приостановлена из-за сильного шторма, бушевавшего в Татарском проливе, да и в других частях Тихого океана.
По сообщению министерства транспорта Сахалинской области, первые паромы прибудут на остров утром и днём 28 января (по местному времени - прим. ред.). На линии Корсаков - Курилы готовится к отплытию грузопассажирское судно «Павел Леонов». Следует отметить, что этот корабль почти официально признан социально значимым, так как он построен на Невском судостроительном заводе специально для сообщения между Курильскими островами и Сахалином.

Ледокол Росморпорта «Капитан Хлебников» в настоящее время обеспечивает проход через льды в акватории порта Ванино Хабаровского края, после чего паромы выйдут к Сахалину. Стоит отметить, что из-за циклона были закрыты не только морские перевозки, но и некоторые дороги внутри самого острова. До сих пор на отдельных трассах Сахалина действуют ограничения для пассажирского транспорта.

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Назван последний ужин казненного чистым азотом американца
ALN: казненный чистым азотом американец в качестве последнего ужина выбрал стей
27 января 2024, 03:30

Фото: iStock/gorodenkoff

Кеннет Юджин Смит, первый казненный в США с использованием чистого азота, выбрал традиционное право на последний ужин перед исполнением смертной казни. Об этом сообщил представитель Управления исправительных учреждений штата Алабама, сообщает Alabama Local News (ALN).
В качестве последней трапезы заключенный заказал стейк, картофельные оладьи и яйца. Также он выбрал кофе, сладкую газировку и воду.

Ранее стало известно, что использованный метод казни вызвал у казненного сильные муки. Мужчина испытывал удушье в течение 19 минут, сопровождаясь судорогами.

Кеннет Юджин Смит был осужден в 1988 году по обвинению в убийстве жены местного проповедника по заказу.

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Байден согласился на «самые жесткие реформы» для защиты границы
Байден согласился на «самые жесткие реформы» в истории США для защиты границы
27 января 2024, 03:09

Фото: istockphoto.com/Jon Rehg

Соглашение между Белым домом и сенаторами предоставит возможность внедрить «самый строгий комплекс реформ» для защиты границы за всю историю страны, заявил президент США Джо Байден на официальном сайте своей администрации.
Байден отметил, что граница длительное время находится в состоянии разрухи и настало время исправить эту ситуацию.

Президент сообщил, что его представители работали в течение двух месяцев с двухпартийной группой сенаторов, чтобы разработать решение по преодолению кризиса на границе. Он подчеркнул, что предложенные меры, если бы они были приняты в виде закона, стали бы самым строгим и справедливым комплексом реформ для защиты границы в истории страны.

Байден также выразил уверенность, что новый закон предоставит главе Белого дома дополнительные полномочия для закрытия границы в случаях, когда она «переполняется».

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