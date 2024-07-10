Генпрокуратура признала The Moscow Times* нежелательной организацией

Кандидат технических наук, исполнительный директор «НПО «Андроидная техника», председатель правления Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления Евгений Дудоров заявил, что для попадания России в топ-25 стран по числу роботов необходимы меры поддержки не только для производителей, но и для их потребителей.