Генпрокуратура признала The Moscow Times* нежелательной организацией

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Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в РФ деятельность голландской неправительственной организации The Moscow Times*. Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.
В ведомстве пояснили, что деятельность зарегистрированного в Нидерландах издания была направлена на «дискредитацию решений руководства РФ как во внешней, так и во внутренней политике».
Уточняется, что учредитель и владелец The Moscow Times* — гражданин Нидерландов, который одновременно является руководителем нескольких иностранных неправительственных организаций.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура признала нежелательной деятельность на территории России норвежской организации Human Rights House Foundation*.
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*Организация, признанная нежелательной в России
Уточняется, что учредитель и владелец The Moscow Times* — гражданин Нидерландов, который одновременно является руководителем нескольких иностранных неправительственных организаций.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура признала нежелательной деятельность на территории России норвежской организации Human Rights House Foundation*.
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*Организация, признанная нежелательной в России
Екатерина Коршунова