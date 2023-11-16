Глава АИДТ Ветров предложил оснастить классы в школах камерами

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Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с инициативой оснащения школьных классов системами видеонаблюдения.
По его словам, подобная мера поможет уменьшить количество конфликтов в учебных заведениях.
Ветров пояснил, что сейчас зачастую конфликты в школах могут фиксироваться на камеры смартфонов свидетелей, однако тут есть вероятность манипуляций и монтажа снятого материала, что может серьёзно вредить в разбирательствах.
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Ветров пояснил, что сейчас зачастую конфликты в школах могут фиксироваться на камеры смартфонов свидетелей, однако тут есть вероятность манипуляций и монтажа снятого материала, что может серьёзно вредить в разбирательствах.
«Прошу рассмотреть возможность оборудования отечественных школ и иных учебных заведений системами видеонаблюдения, устанавливаемыми в классах и помещениях, где проводятся учебные занятия», — приводит RT текст обращения Ветрова на имя министра просвещения России Сергея Кравцова.
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Мелисса Тимофеева