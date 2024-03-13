Глава АИДТ Ветров предложил создать лекции об управлении электросамокатами

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с предложением организовать лекции о безопасном управлении электросамокатами для молодёжи на базе учебных заведений.
Он пояснил, что скоро наступит сезон электросамокатов, а как известно, это довольно опасное средство перемещения. Одними запретами невозможно предотвратить несчастные случаи или уменьшить их количество, считает эксперт, здесь нужно и просвещение.
Ранее Автоэксперт Игорь Моржаретто заявлял, что необходимо убрать с тротуаров электросамокаты.
Читайте также:
Автоэксперт Моржаретто призвал убрать электросамокаты с тротуаров
В Госдуму внесли несколько законопроектов по электросамокатам
В Госдуму внесли законопроект об обязательной госрегистрации электросамокатов
«Прошу рассмотреть возможность организации коротких просветительских лекций-семинаров в учебных заведениях РФ с привлечением сотрудников дорожной полиции об основах правил дорожного движения, уважительного использования электросамокатов и иных СИМ, о способах безаварийного вождения таких устройств», — приводит RT текст обращения Ветрова на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
Читайте также:
Автоэксперт Моржаретто призвал убрать электросамокаты с тротуаров
В Госдуму внесли несколько законопроектов по электросамокатам
В Госдуму внесли законопроект об обязательной госрегистрации электросамокатов
Мелисса Тимофеева