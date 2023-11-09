Глава Истры Витушева отметила улучшение качества автобусных перевозок

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой
Автобусный парк Истры за последние три года обновился на 35%. С начала года при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва поступило 40 новых автобусов, сообщила глава городского округа Татьяна Витушева.
«Развитие транспортного обслуживания – приоритетное направление. Как было отмечено на рабочем совещании, только в 2023 году услугой пассажирских перевозок в Истре воспользовались более 5,2 тыс человек. Основной перевозчик – МАП №7 города Истра, филиал Мострансавто. Предприятие обслуживает 25 муниципальных маршрутов, парк составляет 114 автобусов», – написала Витушева в своём телеграм-канале.По её словам, в этом году по просьбам жителей для улучшения качества пассажирских перевозок добавили два круговых рейса; изменили расписание автобусов с учётом графика электричек; в два раза увеличили количество машин на маршруте №8к, чтобы обеспечить подвоз школьников из ЖК «Малая Истра» в школу микрорайона «Восточный» и сократить интервал.
«В ходе ежедневной работы с обращениями жителей фиксируются случаи, когда автобусы приходят не по расписанию. Однако такие инциденты носят частный характер, и по каждому из них проводится проверка», – отметила Витушева.Она добавила, что все автобусы истринского филиала готовы к зиме. С водителями и ремонтно-обслуживающими рабочими проведён инструктаж по эксплуатации автомобилей в период холодов.
Читайте также:
В посёлке Первомайский 2,5 тысяч жителей обеспечат отоплением и горячей водой
Глава Истры Витушева обсудила текущую ситуацию с теплоснабжением в городе
Глава Истры Витушева провела совещание по развитию системы оповещения населения
Лора Луганская