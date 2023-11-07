Глава КБР вручил Адаму Кадырову республиканский орден

Фото: kremlin.ru
Глава Республики Кабардино-Балкария Казбек Коков вручил 15-летнему Адаму Кадырову орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», об этом сообщил чеченский лидер Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Это уже пятая награда, которую сын главы Чечни получил за последние пару месяцев.
Он также отметил, что его сын был удостоен награды за «вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия».
При этом, вчера Адам Кадыров стал заместителем главы Службы безопасности главы Чечни — его отца Рамзана Кадырова.
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«Мне было приятно узнать и о том, что Казбек Валерьевич принял решение наградить внука Ахмата-Хаджи Кадырова - Адама орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», - прокомментировал награждение Кадыров-страший.
При этом, вчера Адам Кадыров стал заместителем главы Службы безопасности главы Чечни — его отца Рамзана Кадырова.
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Евгения Парфентьева